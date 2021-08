"Faites vacciner votre chat contre le typhus" : à Joué-lès-Tours, une épidémie a tué neuf chats à la Rabière

"C'est une maladie mortelle à 90% pour les chats". Le Dr Tristan Arrachepied tire la sonnette d'alarme. Vétérinaire à la clinique de la Douzillère à Joué-lès-Tours, il se dit préoccupé par cette épidémie de typhus qui fait rage quartier de La Rabière.

Depuis trois semaines, on lui a amené dix chats malades. Neuf en sont morts. Mais impossible de savoir si cette épidémie a fait d'autres victimes, chez les chats errants par exemple. " C'est une maladie qui provoque une baisse complète de l'immunité de l'animal. Elle entraîne la chute de ses globules blanc qui lui servent à se défendre contre les infections." C'est un virus très résistant qui peut être transporté sur soi et que l'on peut ramener à la maison.

Si cette épidémie de typhus s'avère mortelle pour les chats, les humains ou les autres animaux comme les chiens ne risquent rien. Seuls les félins sont concernés.

Pas de traitements, seule la vaccination permet de protéger votre chat

" Le vaccin fonctionne très bien", assure le Dr Tristan Arrachepied. " Il est efficace dès dix jours après la première injection. Et pour avoir une efficacité complète, il y a un rappel un mois après. Donc, surtout, faites vacciner votre chat chez votre vétérinaire". Pour protéger l'animal, couper cette contagion possible et pour calmer cette épidémie.

Le dernier cas recensé de typhus remonte à ce lundi.