Roanne, France

C'est en tout cas le message qu ils lancent auprès du grand public avec le constat que nos oreilles sont de plus en plus agressées par les bruits du quotidien et que ces agressions réduisent un peu plus chaque jour nos capacités auditives.

Et ce ne sont pas que les plus âgés d entre nous qui sont concernés. L’écoute bien trop forte des casques individuels chez les jeunes est aussi en train de faire des ravages.

Une fois le constat posé , il faut pousser la porte d un audioprothésiste. Anita Janniaux exerce à Roanne et travaille pour le groupe "Audition Mutualiste" qui participe à cette opération de contrôle. Elle nous rappelle ce qui doit obligatoirement nous alerter sur la baisse de notre audition

Anita Janniaux audioprothèsiste à Roanne Copier

Chez les audioprothésistes du groupe "Audition Mutualiste" qui participent à cette opération cette semaine, on reçoit pour des bilans auditifs gratuits tout ceux qui doutent de la bonne acuité de leur ouïe et une fois ce bilan effectué on leur propose des solutions.

Les appareils ont fait des progrès énormes Copier

Des appareils de plus en plus petits et performants © Radio France - Yves Renaud

Anita Janniaux est l’audioprothésiste à Roanne, rue Jean-Jaurès. Elle nous rappelle tout ce que l'audition représente aujourd'hui pour ceux qui la perdent petit à petit

Anita Janniaux audioprothèsiste "audition mutuelle" Copier

Parmi ceux qui viennent tester leur audition Soua qui vient avant d en perdre trop.

Soua vient se faire tester Copier

Jean Jacques 74 ans fréquente maintenant l agence depuis 6 ans . il nous raconte son parcours.

Jean Jacques, client depuis 6 ans Copier

Son plus grand regret, c'est le remboursement actuel jugé dérisoire des audioprothèses. Le président de la république a promis une amélioration de la situation.