Covid-19 : "il faut arrêter de se poser des questions et se faire vacciner" Pierre Bernatas, médecin creusois

"Le vaccin est une arme supplémentaire contre la Covid-19 et il faut l'utiliser". Les personnes âgées de plus de 75 ans pourront à leur tour se faire vacciner contre la Covid-19 à compter de ce lundi 18 janvier. Elles devront se rendre dans l'un des six centres de vaccinations, ouverts en Creuse. Après Guéret, La Souterraine et Aubusson, trois nouveaux centres seront en service à compter de lundi, à Bourganeuf, Evaux-les-Bains et Boussac. Pierre Bernatas est le médecin responsable du centre de vaccination de Guéret. Il était ce vendredi l'invité de France Bleu Creuse. Retrouvez son interview en vidéo ici.

Un délicat équilibre

Au centre de vaccination de Guéret les quatre opératrices ont reçu près de 400 appels jeudi après-midi, soit quatre appels toutes les cinq minutes. Le centre va monter en puissance pour recevoir à compter de lundi un nouveau "public" les plus de 75 ans et les personnes souffrant de pathologies lourdes quelque soit leur âge. "La difficulté explique le docteur Pierre Bernatas c'est de devoir jongler dans l'inconnu. On essaie de dimensionner en fonction, mais on n'a pas de vision sur le long terme. Il faut qu'on gère au mieux nos stocks sans avoir de certitudes sur le nombre de personnes qui vont s'inscrire.

Le bénéfice risque est en faveur du vaccin

Le docteur Pierre Bernatas encourage les Creusois à venir se faire vacciner. Il comprend leurs inquiétudes, leurs hésitations face à ce vaccin qui arrive très vite sur le marché et des discours parfois contradictoires des médecins et des politiques. "Ce n'est pas parce qu'il a été fait rapidement, qu'il n'a pas été fait sérieusement. On est face à une pandémie avec des cas graves. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut se faire vacciner. La seule solution que nous ayons à l'heure actuelle, le seul moyen de nous protéger c'est les gels hydroalcooliques et les masques. Le vaccin est un arme supplémentaire et il faut l'utiliser".

Où sont les centres de vaccination en Creuse ?

A ce jour, 1 750 personnes ont été vaccinées en Creuse. Si on se base sur le ratio nombre de personnes vaccinées pour 1 000 habitants, le taux est actuellement de 9 en Creuse pour 3,5 au niveau national.