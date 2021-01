Farida Adlani,vice-présidente de la région IDF chargée des solidarités, de la santé et de la famille

Invitée de France Bleu Paris, Farida Adlani, vice-présidente de la région annonce la création de 500 lits de réanimation modulaires supplémentaires dans les hôpitaux de la région "le plus vite possible" et la formation de 1.500 soignants en prévision d'une troisième vague de l'épidémie de Covid.