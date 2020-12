Fatigue, anxiété, colère... pourquoi allons-nous si mal avec ce deuxième confinement ?

"Les injonctions paradoxales à l'oeuvre avec ce deuxième confinement sont redoutables sur le plan psychique", explique le président du groupement des psychanalystes de Bourgogne-Franche-Comté. La profession lance ce lundi une nouvelle cellule d'écoute à destination des personnes en souffrance.

Le groupement régional de la convention psychanalytique en Bourgogne Franche-Comté lance à partir de ce lundi 7 décembre, une nouvelle cellule d'écoute, entièrement anonyme et gratuite, pour les personnes se sentant en souffrance durant ce deuxième confinement.

"Le deuxième confinement n'est pas du tout le même que le premier, les mécanismes psychiques qui sont en jeu, ne sont pas les mêmes", explique Pierre Fesselet, président du groupement régional de la convention psychanalytique en Bourgogne Franche-Comté.

"Dans le premier confinement, on a été dans une forme de sidération, et d'acceptation contrainte; puis entre les deux, il y a une une période de déconfinement, qui a pu donner l'illusion qu'on en était sortis, et là, le deuxième confinement est sur le mode de la confusion, nous sommes dans un phénomène de double contrainte, ce qui est redoutable sur le plan psychique".

Qu'est-ce que le phénomène de double contrainte ?

"On vous dit par exemple que vous pouvez consommer, on sous-entend même que vous devez consommer pour Noël, mais que vous ne devez pas sortir de chez vous, et que vous devez rester prudent", détaille Pierre Fesselet. "On vous dit qu'il ne faut pas laisser les personnes âgées isolées, mais que si vous allez les voir, vous prenez le risque de les contaminer, etc, etc..."

"On est soumis à une succession d'injonctions paradoxales qui sont tout à fait destructrices sur le plan mental, c'est-à-dire qu'on ne sait plus où on en est, et ça, ça a des effets qui sont extrêmement délétères sur le plan psychique".

Cellule d'écoute ouverte à tous

Depuis ce lundi 7 décembre, la cellule d'écoute est désormais ouverte à toute la population, et notamment aux jeunes et aux adolescents. Ces entretiens anonymes et gratuits sont assurés par des psychologues cliniciens diplômés formés à la psychanalyse et qui appliquent les règles déontologiques et éthiques de la fonction.

Voici les horaires pour joindre les écoutants de la cellule. - Aucun

Depuis le mois de mars dernier et le premier confinement, les psychanalystes de la région proposaient déjà un dispositif de consultation à distance, mais uniquement à destination des professionnels de santé.

Les psychanalystes proposent une écoute personnalisée et suivie, "avec des consultations téléphoniques régulières, au moins une fois par semaine, et la garantie de conserver le même interlocuteur, pouvant déboucher, à terme, sur un psychothérapie".