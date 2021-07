Coronavirus : Pfizer va demander l'autorisation pour une troisième dose de son vaccin

L'alliance Pfizer/BioNTech préconise, dans un communiqué, ce vendredi, une troisième injection de son vaccin pour augmenter son efficacité face au Covid, et notamment face aux variants. Elle compte en demander l'autorisation dans les prochaines semaines aux autorités américaines et européennes.

Faudra t-il prendre rendez-vous pour se faire injecter une troisième dose du vaccin Pfizer ? C'est en tout cas ce que souhaiterait l'alliance qui le développe, Pfizer/BioNTech, pour augmenter son efficacité, alors que le très contagieux variant Delta inquiète la communauté internationale. "Pfizer et BioNTech ont constaté des résultats encourageants des essais en cours pour une troisième dose du vaccin actuel", ont annoncé les deux collaborateurs dans un communiqué ce vendredi.

Une dose de rappel, six mois après la seconde

Cette dose de rappel serait, idéalement, administrée six mois après la seconde dose. Après cette troisième dose, des études menées par le laboratoire montrent que les niveaux d'anticorps neutralisants sont cinq à dix fois supérieurs à ceux observés après les deux doses initiales. Cette troisième dose serait aussi plus efficace contre le variant Beta, apparu en Afrique du Sud.

Et l'alliance a également souligné que son vaccin avait montré de bons résultats contre le variant Delta, et qu'une troisième dose permettrait de renforcer l'immunité contre celui ci également. Selon le laboratoire, des tests sont en cours pour "confirmer cette hypothèse".

Les autorités américaines prudentes

Mais les autorités sanitaires américaines restent prudentes. "Les Américains qui ont été entièrement vaccinés n'ont pas besoin d'un rappel à l'heure actuelle, ont déclaré dans un communiqué commun l'agence américaine des médicaments, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux et le Centre de préventions et de lutte contre les maladies. Nous sommes prêts à administrer des doses de rappel si et quand la science aura démontré qu'elles sont nécessaires."

Pour l'instant, l'Agence européenne des médicaments ne s'est pas encore prononcée sur le sujet. Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique français, n'y est pas défavorable "On a pas encore de données scientifiques extrêmement solides là dessus, avait t-il annoncé la semaine dernière sur France Inter. Le fond de ma pensée, c'est qu'on ira vers une troisième dose. Pourquoi ? Pour stimuler un système immunitaire qui est un peu défaillant quand on a un certain âge, au dessus de 60-70 ans."