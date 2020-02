Fausse alerte au coronavirus : les passagers immobilisent un bus pendant deux heures à Portes-lès-Valence

La psychose prend le pas sur la raison face à la multiplication de cas de coronavirus en Europe et en France. Un psychodrame a eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans un bus traversant la Drôme. Le Blablabus effectuait la liaison entre Lyon et Nice et vers 2 heures du matin, un passager d'origine asiatique s'est mis à avoir une forte toux. Les autres passagers ont alors paniqué. Ils ont demandé au chauffeur de s'arrêter, ce qu'il a fait sur l'aire de Portes-lès-Valence sur l'A7.

Le chauffeur a pris les choses au sérieux, il a appelé le 15. Le médecin de permanence a alors fait passer un interrogatoire par téléphone au passager qui toussait. Et comme cet homme n'est pas allé en Chine depuis 2015, comme il n'est pas non plus allé en Italie dernièrement, et comme il n'avait pas les symptômes du virus, le médecin a assuré qu'il n'y avait aucun risque.

Mais l'explication n'a pas convaincu les passagers : ils ont refusé de remonter à bord. Il a fallu l'intervention des gendarmes pour qu'ils acceptent de reprendre la route. Ce qu'ils ont finalement fait après deux heures d'immobilisation.