Faut de médecins, les urgences de Manosque ferment pour la première fois le jour depuis le début de l'année

A Manosque, pour la première fois depuis le début de l'année 2023, les urgences sont fermées pendant 36h, de ce jeudi 18 mai à 18h30 à ce samedi 20 mai 8h30.

ⓘ Publicité

La moitié de l'effectif nécessaire

Depuis le début de l'année, le personnel soignant de Manosque avait pourtant réussi à remplir correctement ses plannings et maintenir les urgences ouvertes, selon un salarié de l'hôpital. Mais tout a changé début avril 2023 après l'application de la loi Rist sur les intérimaires.

Cette loi plafonne les salaires des contrats en intérim des médecins à 1380 euros brut pour une garde 24h, alors qu'avant elle pouvait être rémunérée jusqu'à 4000 euros brut. Le changement s'est fait sentir tout de suite. Les intérimaires se sont fait extrêmement rares "Il y a eu un avant et un après la loi Rist" disent plusieurs soignants des urgences.

Pénurie de médecins et désormais, pénurie d'intérimaires

Selon le directeur de l'hôpital, Franck Pouilly, "il faudrait 16 médecins urgentistes pour que le service fonctionne. Or ils ne sont que 7, moins de la moitié. Le reste était remplacé auparavant par des intérimaires, mais désormais c'est très difficile d'en trouver."

Un membre du personnel soignant de Manosque insiste : "On n'en veut pas aux intérimaires. On veut les faire passer pour des mercenaires qui ne s'intéressent qu'à l'argent. Ce sont simplement des soignants qui constataient à quel point on était mal payés à l'hôpital et qui ont décidé de prendre une autre voie : mieux rémunérés et plus indépendants. C'est tout à fait compréhensible, beaucoup auraient fait pareil à leur place**.**"

Pour la suite de ce week-end de l'Ascension, les urgences de Manosque restent fermées de nuit jusqu'à ce lundi matin 22 mai à 8h30. Les journées de ce samedi 20 et de ce dimanche 21 mai, les urgences sont ouvertes mais régulés.

Même en fermeture, les femmes enceintes sont accueillies 24h/24 et une ambulance du SMUR se tient prête pour les très grandes urgences.