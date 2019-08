Faut-il avoir peur du compteur Linky? un habitant de Martigné-sur-Mayenne se bat contre ce qu'il compare à "Big Brother"

Martigné-sur-Mayenne, France

Cet informaticien spécialisé dans le développement de logiciel reçoit chaque semaine des appels de Mayennais inquiets. Inquiets de voir le compteur Linky arriver dans leur immeuble ou bien dans leur maison. Une fois il a même reçu l'appel d'Erika une Lavalloise "sa chambre donnait sur le palier où est installé le compteur Linky. Au bout de 6 mois elle a eu des problèmes de santé assez graves : perte de sommeil, insomnie chronique, dérèglement menstruel. Elle a cherché ce qui avait changé dans sa vie, son environnement, c'était l'arrivée du compteur. "

Linky, un "BigBrother" qui vaut des millions

"Big Brother" vous savez ce personnage du roman "1984" de Georges Orwell qui est devenu une expression populaire pour dénoncer les systèmes de surveillance portant atteintes à nos libertés. Linky, une sorte de grand enregistreur de nos routines comme à quelles heures nous allumons la radio, la télé, les lampes, de nos recherches sur internet. Des données personnelles qui se vendent très cher, l'enjeu financier est au cœur de cette affaire pour Benoit Lavenier : "Enedis fait vraiment ce qu'il veut, derrière il y a des enjeux économiques gigantesques. Je travaille dans le milieu informatique, et le big data, et bien c'est le secteur qui se développe le plus. Enedis avec ce compteur Linky devient un producteur de données, si on vend mes données je veux le savoir et puis je veux toucher ma part de bénéfices, Enedis appartient à des actionnaires qui s'enrichissent avec mes données."

"Les gens ne le savent pas mais ils peuvent refuser l'installation de Linky, il faut envoyer à Enedis une lettre recommandée avec accusé de réception, et ne pas se laisser impressionner par les installateurs qui sont payés à la tâche par Enedis et qui ont tendance à vouloir imposer leur compteur"-Benoit Lavenier le fondateur du collectif StopLinky53

Le lien pour se rendre sur le site du collectif https://stoplinky53\.fr/