Faut-il craindre une flambée du Covid pendant la feria de Nîmes ?

Le Covid va-t-il, à nouveau, venir gâcher la fête, pendant la feria des Vendanges ? Selon les derniers chiffres, le nombre de contamination n'est pas préoccupant, dans le Gard. "Nous sommes loin des niveaux que nous avons pu connaître, ces dernières années. Dans le département, par exemple, nous avons un taux d'incidence de 39 cas pour 100 000 habitants, mais nous surveillons la situation de près", explique Claude Rolls, le directeur gardois de l'Agence régionale de santé qui appelle à prendre ces chiffres avec des pincettes.

ⓘ Publicité

En effet, ces derniers sont vraisemblablement en-deçà de la réalité, puisque depuis le 1er juillet 2023, seuls les résultats des tests effectués par la laboratoires sont pris en compte. Pour se protéger, reste le "doublé gagnant" : masque et vaccination. La campagne va d'ailleurs démarrer en octobre prochain. "Il n'y a plus d'obligation, ce qui n'est pas un mal, car les contraintes sont souvent mal acceptées, reconnaît Claude Rols. Mais il faut être responsables et raisonnable, notamment lorsque l'on est une personne fragile."

Entretien complet à retrouver dans cette vidéo :

loading