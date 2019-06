Faut-il inciter ou obliger les jeunes médecins à s'installer en milieu rural ? "Contraindre n'est pas la solution"

Saint-Léonard-de-Noblat, France

Sylvain Jumeau a 36 ans. Il souhaite s'installer au sein d'une future maison de santé à Saint-Léonard-de-Noblat. Il préside également le GJIREL Limousin, antenne locale du syndicat ReAGJIR qui regroupe une trentaine d’adhérents, médecins généralistes installés depuis moins de cinq ans, remplaçants et chefs de clinique.

Depuis lundi, les sénateurs débattent du projet de loi santé. La réforme doit renforcer la lutte contre les déserts médicaux et réduire les inégalités dans l'accès aux soins. Avec une question centrale : faut-il obliger les jeunes médecins à s'installer en milieu rural ?

"La liberté d'installation ne doit pas être remise en cause"

"C'est quelque chose qui revient régulièrement. On nous tape sur les doigts et on veut revenir sur le principe de la liberté d'installation. Certains veulent des mesures coercitives. Comme la limitation des remplacements ou le déconventionnement des praticiens qui s'installent dans des zones surdotées. Ce n'est pas la solution. Dans les pays où l'on a mis en place des obligations, cela n'a pas fonctionné. Les confrères ont contourné les dispositifs".

Rendre les territoires plus attractifs

Pour le jeune généraliste, il faut au contraire "encourager, accompagner les diplômés à la sortie de la fac de médecine". "S'installer, c'est un parcours du combattant administratif, il faudrait nous former à ça, nous coacher. Les incitations financières - exonérations ou bourses - sont un levier. Mais ça n'est pas le seul, loin de là. Il faut aussi redonner de l'attractivité à ces territoires, des zones où il n'y a plus ni service public, ni commerce. Difficile de convaincre un médecin de s'installer quand la première école est à plus de vingt minutes de route".