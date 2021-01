Faut-il interdire les nitrites dans la charcuterie ?

Les additifs nitrés en fait les sels nitrités sont utilisés depuis longtemps. On sait depuis des générations que le salpêtre permet de donner sa couleur rose au jambon par exemple et permet également de le conserver plus longtemps. Mais les nitrites accélèrent également la maturation des jambons.

Selon le centre international de recherche sur le cancer (CIRC) et l'organisation mondiale de la santé (OMS), la consommation de charcuterie en France contribue au développement de 4380 cancers ( 500 cancers de l'estomac et 3880 cancers colorectaux).

Je ne veux pas tuer mes clients. Christophe Guéze, patron des salaisons ardéchoises Guéze.

Christophe Guéze ne décolère pas. Pour lui interdire les nitrites, c'est tout simplement dangereux. Ce sont les nitrites qui empêchent le développement de bactéries dans la charcuterie comme la listeria ou la salmonelle. Supprimer les nitrites, c'est exposer les consommateurs à ces bactéries potentiellement dangereuses.

Depuis plusieurs années, la fédération des industriels charcutiers traiteurs (FICT) a établi des normes pour réduire la présence de nitrite. Les quantités de nitrite ont baissé affirme la FICT. Mais baisser encore plus serait donc dangereux en terme de santé publique selon les industriels.

ça ne changera pas rand chose pour moi. J'en utilise très peu. Damien Mougey, boucher charcutier à Désaignes.

Damien Mougey fabrique lui-même toutes ses charcuteries et il n'utilise pas de nitrite, sauf pour le jambon blanc. Il reconnaît qu'une tranche de jambon grise se vend moins bien qu'une tranche bien rose. Pour le reste pas de nitrite parce que dit-il ici les gens sont habitués à avoir des charcuteries moins roses, un peu plus grises et ça ne gène personne.

Reste la conservation : mais là encore Damien Mougey explique qu'il vend sa charcuterie au fur et à mesure de sa fabrication. Pas besoin de la conserver très longtemps et donc pas besoin de nitrite.

Interdire les additifs nitrés à partir de 2025

La proposition de loi prévoit une interdiction des nitrites à partir du premier janvier 2025. D'ici là il y aurait une phase de transition avec un fond d'aide pour aider les charcutiers à adapter leurs outils de production. La proposition de loi prévoit que dès septembre 2022 la consommation de charcuterie contenant plus de 60 milligrammes par kilo de nitrite soit suspendue dans la restauration scolaire, pénitentiaire, hospitalière et médico-sociale.