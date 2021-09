"La solution, c'est que tout le monde soit vacciné !" : Bernard Jomier, sénateur de Paris

Alors que la suppression du pass sanitaire dans les départements où le virus circule le moins est à l'étude, ce mercredi, en conseil de défense à l'Élysée, certains proposent d'aller plus loin. C'est le cas de Bernard Jomier, sénateur (PS) de Paris et invité de France Bleu Paris ce matin.

Les restrictions sanitaires vont-elles s'alléger ? Le pass sanitaire pourrait être supprimé dans les départements les moins touchés par l'épidémie, où le taux d'incidence est en dessous des 50 cas de contamination pour 100 000 habitants. C'est une des pistes qui devrait être évoquée, ce mercredi, lors d'un conseil de défense à l'Élysée.

"Pourquoi pas", répond Bernard Jomier, sénateur écologiste (PS) de Paris et invité de France Bleu Paris ce matin. Ce médecin généraliste s'interroge sur la nécessité de maintenir le pass sanitaire et propose une piste plus radicale.

Rendre la vaccination obligatoire

"Continuer d'utiliser le pass sanitaire n'a plus énormément de sens. Sinon quand est-ce qu'on va l'arrêter ? Quand il n'y aura plus que 5 millions de non-vaccinés ? 200 000 non-vaccinés ? Dans nos actes de la vie quotidienne, c'est une contrainte et une restriction de liberté, c'est indéniable."

Selon Bernard Jomier, la vaccination doit être rendue obligatoire. Le président de la commission d'information Covid-19 au Sénat va soutenir cette proposition de loi le 13 octobre. Le jour même où sera débattu la prolongation du pass sanitaire au Sénat. "Le pass sanitaire est acceptable, mais il ne l'est plus dès lors qu'il existe une solution beaucoup plus simple : c'est que tout le monde soit vacciné !"

"Prendre des mesures plus protectrices"

Le cap symbolique des 50 millions de primo-vaccinés a été dépassé, vendredi 17 septembre. Pour Bernard Jomier, c'est l'occasion de passer à l'étape supérieure : "Le pass sanitaire a été efficace pour accélérer la vaccination, mais le virus circule encore beaucoup. Soit on accepte la situation telle qu'elle est, soit on prend des mesures encore plus protectrices", déclare le sénateur.