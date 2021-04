Faut-il vacciner les enfants ? Le sujet divise les parents à Marseille

Le gouvernement n'a pas encore abordé ce sujet, mais ouvrir la vaccination aux plus jeunes permettrait de sortir plus rapidement de l'épidémie de coronavirus, selon une modélisation réalisée par l'Institut Pasteur.

Et si demain, nos minots étaient vaccinés contre la Covid-19 ? Jusqu'à présent, le gouvernement n'a jamais publiquement évoqué le sujet. Mais il pourrait être bientôt amené à le faire. Pourquoi ? Parce que l'Institut Pasteur a réalisé une modélisation. Et voilà ce qu'elle dit : pour retrouver la vie d'avant, sans masque ni geste barrière, il faudrait que 9 adultes sur 10 se soient fait piqués.

Des parents partagés...

Mais comme 34% des Français de plus de 18 ans sont contre le fait de se faire vacciner, cela paraît compliqué. D'où cette question : Ne faudrait-il donc pas élargir aux enfants l'accès aux vaccins anti-covid ? Pour Jade, jeune maman habitant Marseille, c'est clair. Son bébé de 3 ans ne se fera pas vacciner : "Déjà que pour moi, j'ai peur... Avec les effets secondaires, tout ça... Donc, pour le moment, c'est non", dit-elle.

...Entre la crainte des effets secondaires...

Une crainte amplifiée ces dernières semaines, par les cas de thrombose liés au sérum d'Astra Zeneca. "Mais en médecine, le risque zéro n'existe pas", martèle Priscilla. Cette soignante est prête à faire vacciner ses trois filles : "Dès que ce sera possible, je me ferai vacciner, puis les deux plus grandes... Et on verra ensuite pour la plus petite."

...Et un retour rapide à une vie normale

Pour Elisabeth, 72 ans, la contagiosité des enfants n'est plus à prouver : "Ma petite-fille a été contaminée à l'école. Et si on les ferme aujourd'hui, ça n'est pas pour rien", tranche-t-elle. Cette mamie-gâteau qui a hâte de pouvoir embrasser sans crainte ses quatre petits-enfants espère donc qu'ils pourront vite se faire piquer : "Ça rassurerait tout le monde. Et puis, tant que tout le monde ne sera pas vacciné, le virus continuera de circuler."

Jean-Claude Franceschini, pédiatre à Marseille et favorable, à terme, à la vaccination des enfants. © Radio France - © Quentin Perez de Tudela

C'est aussi l'avis de Jean-Claude Franceschini, pédiatre dans le 8e arrondissement de Marseille : "Plus on vaccinera, plus on aura de chance d'arriver à éradiquer cette maladie."