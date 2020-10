A Voiron, les urgences risquent de fermer, faute de médecins en nombre suffisant, selon le chef de service

François Pinchard, chef du service des urgences et du SMUR de l'hôpital de Voiron est l'invité de France Bleu Isère ce mercredi matin. Il répond à Louise Buyens.

Hier mardi, dans un communiqué, vous avez lancé un cri d'alarme très fort en disant que le service des urgences pourraient fermer à cause du manque de médecins. Quelle est la situation dans votre service ?

Nous devrions avoir un effectif de 18 médecins et nous sommes actuellement 9 pour assurer nos missions pour un bassin de 100 000 habitants et entre 80 à 100 entrées par jour.

Comment en êtes-vous arrivé à cette situation ?

D'abord, il y a un manque de médecins à cause du "numerus clausus" (c'est le nombre d'étudiants admis chaque année en faculté de médecine) qui a été baissé sérieusement ces dernières années. Et on n'a plus de médecins intérimaires. Et puis le service des urgences et de manière plus générale, le service public n'est plus assez attractif pour que des médecins viennent s'installer et restent dans une équipe, et reste dans le service public.

Que seraient des embauches "attractives" pour attirer les médecins, selon vous ?

Il y a plusieurs façons de faire. Il y a le côté financier. On pourrait attribuer des primes à l'embauche, des primes pour fidéliser les médecins dans les services d'urgence et même dans le service public, qui seraient données bien sûr en contrepartie d'un temps de garde, d'un temps de week-end. Ce sont des propositions dont nous discutons avec la direction.

Ce manque de bras va-t-il vous empêcher de faire face à la deuxième vague épidémique du coronavirus.

C'est encore plus difficile. Nous ne sommes plus que 9 pour faire tourner un service qui devrait tourner avec 18 médecins. Ce n'est pas la peine de chercher de midi à quatorze heures, à un moment il va s'arrêter. Pour faire tourner 24 heures sur 24 un service d'urgence, un service de SMUR, il faut un effectif complet. Sinon on épuiser les médecins, on a déjà eu 5 médecins en arrêt de travail pour burn out en début d'été. On a doublé le nombre des nuits de garde entre mars et mai sans renforts. On a organisé notre planning pour faire plus avec moins de médecins. On est à bout et nous n'avons plus de souplesse.

Et pourtant, avec le Ségur de la santé, le gouvernement promet15000 embauche à l'hôpital, et 4000 ouvertures de lits à la demande des établissements, ce n'est qu'un effet d'annonce, selon vous . Cela ne règle pas les problèmes de l'hôpital ?

On est loin des chiffres dont on a besoin pour faire tourner l'hôpital. La population augmente, la population vieillit, la population devient de plus en plus fragile. Le grand âge est encore accueilli aux urgences, c'est la dernière lumière pour ces personnes qui restent isolées dans les EHPAD, à domicile, à cause d'une absence d'autres solutions, notamment de lits d'hospitalisation ou de lits de SRR .

Vous êtes dans une impasse aujourd'hui ? Vous dites qu'à partir du 2 novembre, vous ne pourrez plus accueillir de patients ?

Oui, on signale qu'à partir du 2 novembre nous serons dans l'impossibilité de réaliser un planning médical. Nous attendons des propositions de la direction, quitte peut-être à e ré-organiser le planning. A voir. Mais pour l'instant, l'effectif de 18 n'est pas atteint. Nous ne sommes que 8 et à partir du 2 novembre, je ne vois pas comment on peut tourner.