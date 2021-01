Faute de doses, le centre vaccinal de Montluçon annule des rendez-vous

En manque de doses de vaccin, le centre vaccinal de Montluçon (Allier) se retrouve obligé d'annuler des rendez-vous à partir du lundi 25 janvier. Tous les rendez-vous prévus les lundis, mardis et samedis après-midi sont annulés.

Faute de doses de vaccins, le centre vaccinal de Montluçon (Allier) a décidé d'annuler des rendez-vous. A partir du lundi 25 janvier tous les rendez-vous programmés les lundis, mardis et samedis après-midi sont annulés.

La mairie indique que les personnes dont le rendez-vous est annulé "seront soit recontactées pour un établir un nouveau numéro, soit invitée à se réinscrire sur Doctolib, lorsque la plateforme sera à nouveau ouverte". Les rendez-vous prévus jusqu'au samedi 23 janvier inclus sont eux tous maintenus.

Le site Doctolib indique que "tous les rendez-vous ont été pris" à Montluçon, il n'est donc pas possible de s'inscrire. © Radio France - Théophile Vareille

1000 doses de vaccins par semaine au lieu des 1800 annoncées

Le maire de Montluçon Frédéric Laporte explique avoir été prévenu ce lundi 19 janvier que sa commune ne recevrait pas 1800 doses de vaccins par semaine comme prévu, mais juste 1000 : "On a permis aux gens de prendre rendez-vous sur la base de 300 vaccinations par jour et maintenant on se retrouve obligés d'annuler 3200 rendez-vous sur les prochaines semaines."

Cette semaine le centre vaccinal de Montluçon a bien reçu 1800 doses du vaccin Moderna mais à partir de la semaine prochaine la commune ne recevra que 1000 doses du vaccin Pfizer par semaine.

Plus possible de prendre rendez-vous

Les prises de rendez-vous sont par ailleurs suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le numéro vert a été désactivé et il n'est plus possible de prendre rendez-vous sur Doctolib.

Aucune date de réouverture des prises de rendez-vous au centre vaccinal de Montluçon n'a pas pour l'instant été communiquée.