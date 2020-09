Faute de médecin, les urgences de Château-du-Loir ferment temporairement

Suite au départ d'un médecin urgentiste, le centre hospitalier de Château-du-Loir peine à trouver un remplaçant. L'hôpital est donc contraint de fermer son accueil des urgences deux fois 24 heures entre le 2 et le 5 septembre 2020.

Les urgences de l'hôpital de Château-du-Loir ferment deux jours et deux nuits entre les 2 et 5 septembre 2020. Le centre hospitalier ne parvient à trouver un remplaçant, même en intérim, à un médecin urgentiste parti récemment. Une situation qui rappelle, à moindre échelle, celle d'un autre hôpital du Sud Sarthe, au Bailleul, il y a environ un an.

Dans une impasse, la direction de l'hôpital de Château-du-Loir a reçu l'approbation de l'Agence régionale de Santé pour fermer son accueil des urgences du mercredi 2 septembre 8h au jeudi 3 septembre 8h et du vendredi 4 septembre 8h au samedi 5 septembre 8h.

Ces jours-là, une infirmière et une aide-soignante tiendront une permanence, mais elle ne pourront pas prendre en charge de malade. Leur rôle sera d'aiguiller les potentiels patients vers d'autres services d'urgences avec l'aide du SAMU.

