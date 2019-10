Faute de médecin, pas de SMUR dans le deuxième hôpital de la Sarthe avant le 14 octobre

C'est la conséquence de la fermeture nocturne du service des urgences décidée le 24 septembre dernier face au manque de médecins : au Pôle Santé Sarthe et Loir du Bailleul (Sarthe), le SMUR est également à l'arrêt jusqu'au 14 octobre. Jour et nuit cette fois.

Le Bailleul, France

Depuis le 24 septembre 2019, le service des urgences du Pôle Santé Sarthe et Loir, le deuxième hôpital de la Sarthe, est fermé la nuit, faute d'un nombre suffisant de médecins pour assurer la continuité des soins : conséquence directe, le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) de l'hôpital du Bailleul est également à l'arrêt, jour et nuit cette fois. L'équipe médicale du SMUR peut par exemple être appelée à intervenir en cas d'accident grave de la circulation sur les secteurs de Sablé et La Flèche.

Une fermeture déjà évoquée avant l'été

"Le SMUR reprendra son activité le 14 octobre au matin", indique la direction du PSSL, "quand les urgences reprendront leur activité normale. Il n'est pas envisagé de faire marcher l'un sans l'autre". Le retour à un fonctionnement 24h/24 n'est pas possible avant l'arrivée de médecins intérimaires ou remplaçants, car il ne reste actuellement que trois médecins urgentistes au Bailleul quand il en faudrait dix de plus pour assurer la bonne marche du service. Deux sont à mi-temps, le troisième travaille à 60%.

Avant l'été déjà, la fermeture temporaire du SMUR avait été envisagée par la direction du PSSL, suscitant un tollé chez les élus et les représentants du personnel, comme le racontent notamment Les Nouvelles de Sablé.

A qui s'adresser en cas d'urgence ?

De 20h30 à 8h30, une infirmière et une aide-soignante sont présentes au PSSL pour accueillir les patients qui se présenteraient aux urgences et les réorienter avec la régulation du SAMU 72 en fonction de leur état de santé "vers la réponse la plus appropriée". Le Pôle Santé Sarthe et Loir invite les habitants du sud Sarthe à appeler le 116 117 en dehors des heures d'ouvertures des cabinets de ville (numéro gratuit qui permet d'obtenir des conseils ou un rendez-vous si nécessaire auprès d'une maison médicale de garde). En cas d'urgence, le numéro à composer reste le 15.