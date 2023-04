Faute de médecins, l'hôpital Mémorial de Saint-Lô contraint de réorganiser ses urgences pédiatriques

A compter du 15 avril, l'hôpital de Saint-Lô réduit le nombre de lits en pédiatrie et il n'y aura plus d'accueil sans rendez-vous aux urgences pédiatriques. C'est le centre 15 qui assurera la régulation et pourra réorienter les jeunes patients vers d'autres hôpitaux manchois.

Plus d'accueil sans rendez-vous aux urgences pédiatriques de Saint-Lô © Radio France - Marc Bertrand L'hôpital Mémorial de Saint-Lô continue de souffrir d'un manque de pédiatres et l'encadrement des tarifs de l'intérim médical depuis le 3 avril a encore amplifié le problème car il y a moins de médecins remplaçants volontaires. ⓘ Publicité En conséquence, le centre hospitalier a décidé de mettre en place une nouvelle organisation, à partir de ce samedi 15 avril. Le service de pédiatrie passe de 16 à 6 lits et les urgences seront régulées par le 15. Plus d'accueil sans rendez-vous L'accueil sans rendez-vous 24h/24 n'est plus assuré pour les enfants de 0 à 18 ans. Il faut passer par un appel au 15, le Samu, qui va évaluer la situation et organiser la réponse médicale et qui pourra, pour les cas nécessitant une hospitalisation, orienter les jeunes patients vers un autre établissement manchois. A compter de samedi, ce qui est maintenu à l'hôpital de Saint-Lô, ce sont les prises en charge urgentes en chirurgie pédiatrique et celle des enfants concernés par une hospitalisation dans le service de pédiatrie du Mémorial. Certaines prises en charge urgentes en pédopsychiatrie seront également maintenues, en lien avec les équipes mobiles de la fondation du Bon Sauveur. Les enfants relevant de la traumatologie, pour une fracture ou une entorse par exemple, continueront à être pris en charge aux urgences adultes, tout comme les mineurs à partir de 16 ans. Assurer les urgences vitales et préserver la maternité Cette réorganisation a pour but de répondre aux urgences vitales et de préserver les autres activités comme la maternité, la néonatologie ou celles liées à la périnatalité, explique l'établissement. Il assure que deux pédiatres seront présents chaque jour ainsi qu'un pédiatre de garde. Le CH Saint-Lô précise aussi que cette organisation est temporaire et que plusieurs recrutements de pédiatres sont prévus, d'ici le mois de novembre.