Faute de médecins, le service des urgences de Toul va fermer la nuit pendant deux semaines

Chaque nuit, à partir de ce vendredi 30 juillet jusqu'au 15 août inclus, les personnes malades pourront appeler le SAMU et le SMUR, maintenus 24H/24 mais pas le service des urgences de Toul. Les élus du secteur demandent à l'Agence Régionale de Santé de "prendre ses responsabilités".

Faute de médecins suffisants, le service des urgences de l'hôpital de Toul sera fermé la nuit, de 20h30 à 8h30, du vendredi 30 juillet au dimanche 15 août inclus.

"Une rupture d'égalité entre les habitants" selon des élus du secteur

Une décision qui fait réagir les élus du Toulois, ils demandent à l'ARS, l'Agence Régionale de santé, de prendre ses responsabilités en recrutant de nouveaux médecins ou en mettant en place des solutions d'urgence. Selon eux, il y a "une rupture d'égalité" devant l'offre de soins, ils craignent que "la vie de la population du bassin de vie soit mise en danger". Pour les communes les plus éloignées, les habitants vont se retrouver à près d'une heure du service des urgences le plus proche, Nancy selon Emilien Martin Triffandier, conseiller départemental du canton de Toul.

"Une situation exceptionnelle" répond l'ARS

"Cette situation rencontrée se veut exceptionnelle", répond l'Agence Régionale de Santé. Elle précise qu'en "amont de cette décision de fermeture des urgences sur les horaires de nuit (20h30-8h30), plusieurs réunions de travail regroupant notamment l’ARS, le CH de Toul mais aussi le CHRU de Nancy ont eu lieu afin d’éviter de prendre une telle décision". Malheureusement, aucun recrutement ou réorganisation n’a permis d’assurer une ouverture du service des urgences à ces horaires. "

L'Agence Régionale de Santé se veut rassurante en assurant que "tout est organisé au mieux pour sécuriser cette période exceptionnelle". En cas d'urgences, le SAMU et le SMUR sont eux, maintenus 24H sur 24. Elle ajoute que "la concrétisation du projet médical de territoire en cours entre le CHRU et le CH de Toul va donner lieu à une fédération médicale inter hospitalière (FMIH, qui viendra stabiliser les effectifs médicaux du service d’urgence de Toul et assurer une pérennité de fonctionnement."