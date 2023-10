Faute de médecins remplaçants, l'hôpital d'Alès réorganise son accueil aux urgences

Faute de médecins remplaçants suffisants, le Centre hospitalier d'Alès réorganise l'accueil à son service des urgences. Ce sera le cas ce mercredi à compter de 15h30 et jusqu'au lendemain 6h30. Une modification qui se poursuivra les 8,13, 28 et 29 octobre ainsi que les 2 et 3 novembre.

ⓘ Publicité

Il est recommandé de contacter préalablement le Centre 15. Le public qui n’a pas fait l’objet d’une régulation se présentant aux urgences sera néanmoins accueilli. Il fera l’objet d’une régulation sur place avec possible réorientation en fonction de sa situation.

Les urgences vitales restent assurées par le Service Mobile d'Urgence Réanimation (SMUR) d’Alès 24h/24 et 7j/7 dans le cadre de la régulation par le Centre 15.

En ce qui concerne les urgences gynécologiques y compris les grossesses, l'accueil est maintenu 24h/24.