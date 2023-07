Faute de pédiatre, l'hôpital de Saintes renvoie bébés et futures mamans vers d'autres hôpitaux

L'hôpital de Saintes souffre d'un manque structurel de pédiatres. Dès que l'un d'eux tombe malade, l'hôpital doit régulièrement se réorganiser et fermer son service.

C'est une nouvelle situation de crise à l'hôpital de Saintes (Charente-Maritime). L'arrêt maladie imprévu d'un pédiatre oblige l'hôpital à fermer une partie de ses services durant 24 heures, entre ce dimanche 8h du matin et lundi matin 8h. Il est impossible d'accueillir des accouchements durant cet intervalle, et les futures mamans sont donc renvoyées vers des hôpitaux limitrophes. Plusieurs transferts d'enfants sont aussi organisés, dans les services néonatologie et pédiatrie.

L'hôpital promet un retour à la normale dès lundi matin 8h. L'hôpital de Saintes souffre d'un manque structurel de pédiatres. Dès que l'un d'eux tombe malade, l'hôpital doit régulièrement se réorganiser et fermer son service.