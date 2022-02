Faute de personnel, le service médecine de l'hôpital de Neuville-aux-Bois va fermer le 1er mars

Après une situation déjà compliquée il y a 2 ans, l'hôpital Pierre Lebrun à Neuville-aux-Bois (près de Pithiviers) traverse une nouvelle crise. Un manque de personnel qui contraint à la fermeture du service médecine, dès le 1er mars, et officiellement pour une durée de 6 mois. Ce sont 28 lits qui vont ainsi fermer, 5 en médecine générale, 23 en SSR (soins de suite et de réadaptation). La partie Ehpad (156 résidents) continuera à fonctionner normalement.

40% de postes vacants parmi les infirmiers

"Nous n'avons malheureusement pas d'alternative", soupire Patrick Hardouin, le maire de Neuville-aux-Bois et président du conseil de surveillance de l'hôpital. Sur les 15 postes théoriques d'infirmiers à l'hôpital de Neuville-aux-Bois (Ehpad inclus), 6 sont actuellement vacants, et un nouveau départ est imminent. "Dans ces conditions, et pour des raisons de sécurité pour les patients, nous avons dû nous résoudre à prendre cette décision de fermeture temporaire, évidemment à contrecœur, explique l'élu. On ne peut pas continuer quand on frise les 50% de postes vacants, même le recours à l'intérim n'est plus suffisant."

Mais cette fermeture sera-t-elle vraiment temporaire ? C'est toute l'inquiétude des salariés. "Rien n'a été anticipé pour éviter ce sous-effectif, dénonce Fabiola Courtois, infirmière et déléguée du personnel FO au sein de l'établissement. Certains départs étaient pourtant prévus depuis des mois ! Et comment espérer recruter suffisamment d'ici 6 mois, alors que tous les établissements de la région souffrent également d'une pénurie de personnel soignant ?" Un constat qui vaut aussi bien pour le CHRO que pour Oréliance.

Un rôle pourtant stratégique pour le Neuvillois et au-delà

Ce service de médecine, même s'il est de petite taille, est pourtant stratégique : c'est ce qui permet de conserver le label "hôpital de proximité", et cela permet aussi de désengorger les hôpitaux d'Orléans et de Pithiviers, surtout pour les lits en SSR, parfois en soins palliatifs. "Lors d'une réunion à l'Agence régionale de santé le 10 février, on nous a dit que l'hôpital de Neuville était essentiel. C'est bien de le dire, mais nous, on attend des actes concrets, car en attendant, on est dans le flou, et on a peur", conclut Fabiola Courtois, qui craint que l'établissement ne soit transformé en simple pôle gérontologique.

Patrick Hardouin, lui, se veut résolument optimisme. "Evidemment que cet hôpital est important pour le secteur de Neuville-aux-Bois, et on va mettre toute notre énergie pour trouver le personnel nécessaire à la réouverture en septembre. Il faut garder l'espoir." Le maire de Neuville-aux-Bois rappelle que le projet de rénovation de l'hôpital Pierre Lebrun a été récemment validé par l'ARS et le Département du Loiret : 11 millions d'euros doivent être investis, les travaux doivent débuter l'an prochain. Mais cela ne concerne en fait que la partie Ehpad, où les installations sont particulièrement vétustes.