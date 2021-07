Faute de personnel suffisant, le centre hospitalier de Renazé fermera tout le mois d'août

Le centre hospitalier de Renazé va fermer pendant un mois cet été, du 26 juillet au 30 août. Sont concernés : les services de médecine et celui des Soins de Suite et Réadaptation (SSR). Dans un communiqué de presse, la direction explique que l'établissement n'a pas réussi à recruter suffisamment de soignants remplaçants pour cet été, et notamment des infirmiers.

L'ehpad reste ouvert

Le personnel déjà en place sera donc redéployé sur le site du centre hospitalier de Craon. L'ehpad qui dépend de Renazé en revanche, continuera d'accueillir des résidents et leurs familles. Au total dix lits sont fermés pendant la deuxième partie de l'été.