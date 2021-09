Faute de personnel, une unité de soins psychiatriques ferme à l'hôpital de Thonon-les-Bains

Une unité de soins psychiatriques ferme provisoirement ses portes à partir de la semaine prochaine à l'hôpital de Thonon-les-Bains à cause d'une pénurie de personnel. Plusieurs soignants refusent de se faire vacciner et la direction ne leur trouve pas de remplaçants.

Le problème n'est pas nouveau mais il amène à une situation désormais très critique. À Thonon-les-Bains, faute de personnel, une unité de soins psychiatriques doit provisoirement cesser son activité. En tout, 20 lits vont donc être mis de côté à partir de la semaine prochaine puisqu'il n'y a plus assez de soignants pour s'en occuper.

La moitié des soignants non-vaccinés

En Haute-Savoie, cela fait des années que le renouvellement et le recrutement du personnel bat de l'aile, la faute à la proximité avec la Suisse, où les soignants sont mieux payés, mais aussi à cause du coût de la vie élevé dans le département. Avec toutes ces problématiques, les infirmiers, aides-soignants et médecins sont donc durs à trouver, ce qui amène à ce genre de situations.

Pour ne rien arranger au problème, sept des 15 soignants de l'unité en cours de fermeture ne sont pas vaccinés. Ils ne pourront donc plus exercer leur métier à compter de ce mercredi 15 septembre, date-butoir fixée par le gouvernement pour le pass sanitaire. Pour l'EPSM de Haute-Savoie, l'Etablissement Public de Santé Mentale qui gère tous ces services de psychiatrie, c'est donc la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Des services à flux tendus

Alors que les syndicats s'attendent à une nouvelle vague de malades étant donné le contexte anxiogène du moment, les effectifs vont donc devoir être réorganisés avec les soignants restants. Ce qui impliquera des heures supplémentaires pour ces derniers en attendant de nouveaux recrutements.

L'EPSM de Haute-Savoie est actuellement à la recherche de nouveaux arrivants pour combler les manques, mais étant donné le manque d'attractivité de la profession, pas sûr que le vide soit comblé tout de suite. L'unité de soins psychiatriques pourrait donc rester fermée durant des mois.