Faux certificats de vaccination à l'Ehpad d'Ugine : quatre agents convoqués au tribunal

INFO FRANCE BLEU PAYS DE SAVOIE. Les quatre agents de l'Ehpad La Nivéole, à Ugine, en Savoie, soupçonnés d'avoir fourni de faux certificats de vaccination fin septembre, sont poursuivis pour "faux et usage de faux" et seront jugés le 24 juin 2022 par le tribunal correctionnel, a-t-on appris ce mercredi de sources concordantes.

Obligation vaccinale du 15 septembre

Comme tous les soignants, à partir du 15 septembre dernier, les quatre femmes avaient obligation de se faire vacciner contre le Covid-19, pour pouvoir travailler. Mais elles sont soupçonnées d'avoir fourni de faux certificats. Sur l'un des documents, c'est même le tampon du centre de vaccination d'Albertville qui apparaît. "Sauf qu'il n'y aucune trace d'elles là-bas, et le nom du médecin inscrit ne correspond pas". Le médecin en question était à l'étranger à ce moment-là.

Les quatre femmes poursuivies sont âgées d'une trentaine et d'une quarantaine d'années. Certaines travaillaient dans cet Ehpad depuis des années, et même depuis l'ouverture de la maison de retraite pour l'une d'entre elles, il y a 25 ans. Depuis les faits, elles ont été mises à l'écart. Deux d'entre elles ont été suspendues, sans salaire., et deux ont démissionné.

Elles reconnaissent les faits

Selon nos informations, les quatre mises en cause ont reconnu les faits. Elles ont avoué le 23 novembre dernier, lors de leur garde à vue au commissariat d'Albertville, et elles n'ont exprimé aucun remord. D'après Arlysère, la communauté d'agglomération qui gère l'Ehpad d'Ugine, une cinquième employée est également soupçonnée d'avoir fourni un faux certificat de vaccination. Elle est actuellement en arrêt maladie. Les investigations, la concernant, se poursuivent.