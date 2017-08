Faye-l'Abbesse : 70% du chantier de l'hôpital réalisé

Plus d'un an et demi après la pose de la première pierre, les ouvriers continuent d’œuvrer sur le chantier de l'hôpital Nord Deux-Sèvres à Faye-l'Abbesse. C'est désormais à l'intérieur surtout que . La livraison du bâtiment est prévue en mai 2018.

C.H.N.D.S. Le futur hôpital s'affiche déjà en grosse lettre de béton. Les travaux sur ce site de Faye-l'Abbesse qui doit regrouper les activités de médecine, chirurgie et obstétrique des hôpitaux de Thouars, Parthenay et Bressuire, avancent depuis la pose de la première pierre en décembre 2015. "Le calendrier est tenu", indique le responsable du chantier Nicolas Courtois, de Bouygues Constructions.

La structure en béton a été terminée à la fin de l'année 2016. Ensuite ce sont les bardages, les fenêtre qui ont été posés.

Désormais c'est plutôt à l'intérieur que les ouvriers s'activent pour effectuerles travaux de cloisonnement et de réseaux. Electricité, plomberie, chauffage, traitement de l'air, il y a beaucoup d'éléments à gérer. "Il faut avoir la certitude que tous les réseaux passent au bon endroit", précise Nicolas Courtois.

De la couleur pour certains patios de l'hôpital - Willy Berré

Après les travaux, les essais

L'hopital de Faye l'abesse ce sera 300 chambres, une maternité à hauteur 1200 berceaux par an, un bloc opératoire avec sept salles et un plateau technique. Le tout réparti sur quatre étages . "On réalise les travaux en montant dans les étages. Le rez-de-chaussée est plus avancé que le dernier étage. La zone vestiaire, la zone restaurant sont terminées", détaille le responsable du chantier.

Il reste environ 5 mois de travaux. Après il y aura une autre phase importante, une phase d'essais. C'est essentiel explique Nicolas Courtois: "Il va falloir que chaque équipement soit testé individuellement. Après nous avons un certain nombre de scénarios pour que les équipements s'enchaînent. On va par exemple simuler une coupure de courant".

La livraison du site est prévue au mois de mai. Après ce sera le déménagement puis l'ouverture au public. Pas encore de date programmée, deuxième semestre 2018 nous dit-on.