Faye-l'Abbesse : Comment va s'organiser l'hôpital Nord Deux-Sèvres ?

A Faye-L'Abbesse, le site de l'hôpital Nord Deux-Sèvres doit ouvrir le 4 juin 2018. 85% du chantier est désormais réalisé. Le bâtiment se divise en quatre niveaux avec l'objectif de faciliter la prise en charge des patients et le travail du personnel.

Un bâtiment de 27 000 m², 2,7 kilomètres de couloirs. 1800 portes. Les chiffres du site de l'hôpital Nord Deux-Sèvres, à Faye-L'Abbesse, ont parfois de quoi donner un peu le tournis. Ce nouvel hôpital doit regrouper les activités de médecine, de chirurgie et d'obstétrique des hôpitaux de Thouars, Parthenay et Bressuire.

Les services répartis sur quatre niveaux

-1 : Pharmacie, stérilisation, laboratoire

Rez-de-chaussée : Urgences, consultations, imagerie médicales (avec notamment un IRM et deux scanners), unité d'hospitalisation de courte durée

1er étage : Chirurgie et hépato-gastro-entérologie, maternité, blocs opératoires, chimio...

2e étage : Médecine, soins de suite de réadaptation et unité de médecine ambulatoire

Avec un total de 298 lits et places. Avec à chaque étage un code couleur pour s'y retrouver plus facilement.

Voici la future salle de réveil de l'hôpital Nord Deux-Sèvres à Faye-L'Abbesse © Radio France - Noémie Guillotin

Simplifier le parcours du patient

L'idée est de simplifier le parcours du patient. Il y aura un guichet unique pour les consultations juste après l'entrée principale. Et d'améliorer la qualité au travail pour le personnel. Des pièces dédiées au rangement du matériel sont prévues, "et ces équipements seront amenés par des logisticiens pour que l'infirmière se centre sur son patient", explique Sophie Labart, directrice adjointe de l'hôpital Nord Deux-Sèvres.. Il y aura aussi une équipe de bio-nettoyage centralisée pour intervenir dans les locaux commune. Et un système de pneumatiques : "aujourd'hui les infirmières font des prises de sang et elles ou des aides-soignants sont obligés d'emmener les tubes au laboratoire. Là, à Faye-L'Abbesse, on aura un système de tuyaux, on met le prélèvement sanguin dans une cartouche et elle est directement envoyée au laboratoire", raconte la directrice adjointe.

Attirer des médecins

La CGT a notamment exprimé son inquiétude sur les départs de médecins et la difficulté de recruter. "On a des équipes de quatre à cinq médecins dans les services mais parfois ce n'est pas suffisant pour les besoins de notre territoire", reconnaît Sophie Labart. L'heure est donc au recrutement. Le CHNDS recherche des pédiatres, des radiologues, des cardiologues... Au total, entre 800 et 900 personnes travailleront sur le site de Faye-L'Abbesse. Il doit accueillir son premier patient le 4 juin 2018. Le basculement des services est prévu sur une période de trois semaines, au rythme d'un service par jour.