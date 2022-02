Femmes enceintes hospitalisées pour covid à Nancy : "Le bébé ne peut pas aller bien si la mère ne va pas bien"

La maternité du CHRU de Nancy le constate : depuis le mois de janvier et la vague Omicron, elle compte en permanence entre 4 et 10 femmes enceintes hospitalisées pour covid avec des symptômes respiratoires. Les professionnels de santé rappellent l'importance d'un schéma vaccinal complet.

"La majorité des femmes qui sont chez nous vont avoir des symptômes respiratoires mais comme elles sont enceintes, elles ont un plus fort risque que le reste de la population de se dégrader rapidement, éventuellement de se retrouver en réanimation", explique le Pr Olivier Morel, chef du pôle Gynécologie-obstétrique du CHRU de Nancy.

"Quand la situation devient vraiment grave, on est obligé d'interrompre la grossesse, ce qui provoque une prématurité qui peut être majeure, avec un impact sur toute la vie de l'enfant. Des conséquences comme un handicap neurologique, des conséquences respiratoires, digestives."

Le Pr Olivier Morel (à gauche) et le Dr Matthieu Dap, devant la maternité régionale de Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

Des futures mères ont peut-être peur du vaccin selon Matthieu Dap, chef de clinique à la maternité régionale : "C'est un manque d'informations claires sur le sujet de la vaccination contre le coronavirus chez la femme enceinte, probablement avec l'idée sous-jacente de ne pas exposer son bébé à quelque chose qu'on connaît mal".

La vaccination est pourtant bien une protection pour la maman et son bébé, insiste le Pr Morel : "Chez une femme enceinte, se protéger soi-même, c'est forcément protéger son bébé. Le bébé ne peut pas aller bien si la mère ne va pas bien".

L'innocuité du vaccin est complètement démontrée aujourd'hui - Le Pr Morel

"Comme c'est une maladie émergente, les vaccins ont été énormément étudiés", poursuit le médecin. "Une des études récentes a été faite chez plus de 49 000 femmes enceintes ce qui est énorme, rapporté au nombre de grossesses qui est de l'ordre de 800 000 en France. On connaît la sécurité de ce vaccin qui est totale. La femme enceinte va produire ses propres anticorps, c'est ça qui va circuler et uniquement ça. Et ces anticorps vont amener une protection, y compris du bébé puisqu'ils peuvent passer au bébé."

Et Olivier Morel de rappeler que la vaccination anti-covid peut intervenir à n'importe quel stade de la grossesse.