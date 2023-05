Feria de Nîmes : les sauveteurs de la Croix-Rouge se tiennent prêts à vous soigner

La Croix-Rouge, dans le Gard représente plus de 500 bénévoles, qui interviennent sur des missions de sécurité civile, dont l'urgence et le secourisme.

Ils seront 140 à être mobilisés pour la feria de Nîmes, 24h sur 24 tout au long des cinq jours. "Nous seront présents sur toutes les manifestations taurines, le poste de jour se situera à Saint-Paul et la nuit il y aura trois postes médicaux : à la Banque de France, à Saint-Paul et aux Antonins, en partenariat avec le SAMU 30, puisque ce sont des postes médicalisés", détaille Georges Labonne, président de la Croix-Rouge du Gard.

"L'an dernier, sur les postes de secours uniquement, nous avons réalisé plus de 422 interventions, en majorité des malaises, de la bobologie puis des traumatismes plus ou moins importants."

Des secouristes formés à la bobologie comme au pire

Les secouristes sont formés à toutes les situations, y compris au pire : "depuis le 1er mars, on est habilités à faire des électrocardiogrammes sur ordre SAMU, qu'on transmet au médecin régulateur, habilité à traiter la bande, pour savoir si le patient fait un infarctus, ça nous fait gagner beaucoup de temps !" Et en cas d'attentat, des protocoles précis sont mis en place. Tout est organisé en avance avec la mairie, les pompiers, le SAMU et la police.

Pour aider la Croix-Rouge, vous pouvez toujours faire un don , mais Georges Labonne lance aussi un appel pour recruter des secouristes. "On a besoin de bras, on les forme, tout est pris en charge."

