Feria et coronavirus : "Jean Paul Fournier ne fait pas ce qu’il veut" assure le préfet du Gard

De nouvelles mesures dans le Gard pour lutter contre la progression du coronavirus, mais la feria de Nîmes est maintenue !

Didier Lauga, préfet du Gard, les a dévoilées mardi 1 septembre. Désormais le port du masque est obligatoire dans un rayon de 30 mètres autour des crèches et de tous les établissements scolaires . Masque obligatoire également sur les foires marchés, et parcs d'attractions ouverts ou fermés. Masque obligatoire enfin pour les rassemblements de plus de 10 personnes entre 7 h et 3 heures du matin dans tous les espaces publics du département.

Pas de changement pour la Feria des Vendanges à Nîmes, ni sur les horaires d'ouverture des bars et restaurants.

Dans un département pourtant classé en rouge face au risque coronavirus comme 21 autres départements du pays, comme l'Hérault et les Bouches du Rhône, le préfet du Gard a pourtant confirmé la tenue de la Feria des Vendanges du 17 au 20 septembre.

"Une décision difficile à prendre" selon Didier Lauga.

Selon le préfet " l'état a été très exigeant avec la mairie en refusant notamment ce qui semblait être une plaisanterie, à savoir la tenue de la pégoulade, la ville a pris des engagements, donné beaucoup de garantie, et va continuer à travailler avec nous. Non, Jean Paul Fournier ne fait pas ce qu'il veut !

Le préfet du Gard, qui a précisé que les choses pouvaient encore évoluer en fonction de la gravité de l'épidémie. Il était l'invité du 7H50 ce mardi sur France Bleu Gard Lozère.