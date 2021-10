Fermer les centres de vaccination en Mayenne ? Possible mais ce ne serait pas une bonne décision

Les centres de vaccination mayennais vont-ils prochainement fermer ? Il y en a huit répartis sur l'ensemble du territoire, Laval, Château-Gontier, Craon, Meslay-du-Maine, Ernée, Evron, Mayenne, Villaines-la-Juhel. Les autorités sanitaires y pensent.

Tout dépendra, notamment, de la décision de l'Agence Européenne du Médicament en début de semaine prochaine sur une éventuelle troisième dose anti-Covid pour les personnes de moins de 65 ans. Mais si les centres du département sont amenés à fermer prochainement, il sera très compliqué de les rouvrir en cas de nouvelle vague épidémique.

Les professionnels de santé, qui en assurent la gestion et l'organisation, sont à bout. Le docteur Marie-Christine Salvato est la responsable du centre de Château-Gontier : "continuer sur une lancée avec une organisation minimum, pas de soucis, mais tout recommencer, tout remettre en place, non, je ne le referai pas. Ce n'est pas notre métier d'être chef d'entreprise, de manager des dizaines de personnes. On peut continuer mais les professionnels de notre secteur ne veulent pas vacciner dans leur cabinet, trop compliqué et puis c'est trop compliqué".

Maintenir ouvert un centre de vaccination, en réduisant les horaires d'accueil par exemple, apparaît donc comme une solution qui pourrait satisfaire les professionnels de santé mayennais : "l'Etat et l'ARS doivent écouter les professionnels de terrain pour mettre en place les politiques de santé publique. Ce serait bien que la base soit concertée. Il serait difficile de remobiliser après avoir tout arrêté" confie Gilles Ollivier, le président du Conseil de l'Ordre des médecins de la Mayenne.