Fermeture ce vendredi des urgences pédiatriques du Centre Hospitalier de Saintes

En raison d’un manque de pédiatres et d’une activité extrêmement soutenue au sein des services pédiatriques, le Centre Hospitalier de Saintes est contraint de procéder à la fermeture des urgences pédiatriques ce vendredi 13 janvier de 09h00 à 13h00. L'établissement explique que sa priorité est "d’assurer la continuité de prise en charge des enfants déjà hospitalisés, d’assurer un niveau de sécurité suffisant pour la couverture de la maternité 2B et la prise en charge des urgences pédiatriques vitales, somatiques et relevant de la pédopsychiatrie".

Il est donc indispensable, pour toute urgence pédiatrique, de jour comme de nuit, d’appeler le 15 pour être en contact avec un médecin qui vous conseillera et pourra vous orienter si nécessaire