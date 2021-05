Fermeture de 200 lits en Mayenne : du jamais vu, d'après FO

D'après le syndicat Force Ouvrière, les hôpitaux mayennais s'apprêtent à fermer 200 lit, cet été, dans de nombreux services. La cause, d'après FO, la fuite du personnel soignant et le manque de recrutement. Le syndicat s'inquiète sur la pérennité de ces fermetures.

Les hôpitaux mayennais s'apprêteraient à fermer 200 lits, au cours de l'été, "du jamais vu", d'après le syndicat Force Ouvrière. La cause, d'après FO, les conditions de travail des personnels soignants qui provoquent "une véritable _fuite des infirmiers et des aides soignants_, alors que d'un autre côté, on peine à recruter en sortir d'école d'infirmière", explique Sébastien Lardeux, secrétaire départemental FO.

Des fermetures de lits en psychiatrie ou en cardio

"Ce qui est inédit, explique Sébastien Lardeux, c'est le nombre de fermetures de lits pour cet été, mais aussi les services où ont lieu ces fermetures". Chaque été, pour cause de vacances, certains lits sont fermés, notamment en chirurgie. Cette année, ce seront des lits de psychiatrie, de cardiologie "et même dans les Ehpad". "Que vont devenir les patients"? s'inquiète le syndicat.

Des décisions en cours d'arbitrage

Les secteurs qui devraient être concernés sont toujours en cours d'arbitrage. D'après les chiffres transmis par FO, ce sont, entre autres, , à Evron, 25 lits de soins de suite, qui sont dans le collimateur, à Laval, 18 lits de psychiatrie, à Château-Gontier-sur-Mayenne, 30 places d'Ehpad...