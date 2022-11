Fermeture de 30 lits à l'Ehpad Charles-Drouet : "un drame sanitaire" selon la CGT de l'hôpital du Mans

Après l'annonce de la fermeture de 30 lits à l'Ehpad Charles-Drouet d'Allonnes (Sarthe), la CGT du centre hospitalier du Mans (CHM) évoque "un véritable drame sanitaire dans l’offre de soin sur le territoire sarthois". C'est le manque de personnels paramédicaux qui entraîne cette fermeture temporaire de l'unité 01 de l'établissement qui dépend du CHM et compte 439 lits au total. Pour la CGT, "toutes les conditions sont réunies pour que nos établissements sanitaires et médico-sociaux se voient contraints de fermer des lits".

La crainte d'une fermeture définitive

Le syndicat indique que sur le seul mois d'octobre, "on dénombre pas moins de 40 postes d’aide-soignant.e. s vacants et autant de poste infirmier.è.s sur le CHM", et craint que la fermeture de l'unité 01 de l'Ehpad Charles-Drouet, annoncée comme temporaire, "ne devienne définitive". La CGT alerte sur le manque d'attractivité des métiers du soin et accuse les pouvoirs publics de ne pas "prendre la pleine mesure de la gravité de la situation".

Interrogée par nos confrères du Maine Libre , la direction de l'hôpital du Mans expliquait le 28 octobre dernier que cette décision de fermer 30 lits à l'Ehpad "a été prise en dernier recours, après avoir épuisé toutes les autres solutions". Prévue pour la mi-décembre, cette fermeture va se faire de façon progressive : "Les mouvements se feront au cas par cas, après étude de chaque situation individuelle"​. Les résidents de l’unité 01 resteront sur le site de Charles-Drouet en étant replacés dans d’autres unités, en fonction des places disponibles​.