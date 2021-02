Fermeture de l’école de Gragnague au nord de Toulouse touchée par une mystérieuse intoxication

Une semaine après la mystérieuse intoxication qui a touché 130 enfants et leurs parents, le virus continue de se propager. L’école du village est fermée jusqu’aux vacances pour désinfection.

Le mystère n’est toujours pas levé sur l'intoxication qui a touché à ce jour 130 élèves de l’école « Les Petits Artistes » de Gragnague au nord de Toulouse. Ils sont pris de vomissement et de diarrhées. Des investigations sont en cours sur le repas servi à la cantine le mardi 2 février. Mais après 23 nouveaux cas d’intoxication des dernières 24 heures , le maire a décidé de fermer l’école jusqu’à la fin des vacances de février, le temps de désinfecter les locaux et d’endiguer cette épidémie.

Casser la chaîne de contamination

« L’origine de l’intoxication est toujours inexpliquée, et aujourd’hui l’Agence Régionale de santé demande à ce que les médecins généralistes voient les enfants qui ont été touché pour essayer de comprendre de ce qui se passe » explique le maire de Gragnague Daniel Calas qui a pris la décision de fermer l’école jusqu’à la fin des vacances. « Il est de mon devoir de protéger les élèves et leurs parents, et j’ai décidé de fermer l’école. Cela permettra de désinfecter les locaux, et de casser la chaîne de contamination. »

On attend les résultats des analyses du repas de la cantine

Depuis mardi 2 février, plus de 130 élèves de l’école ainsi que certains de leurs parents sont pris de vomissement, de maux de ventre et de diarrhées. Des analyses bactériologiques sur le réseau d’eau potable ont écarté la contamination par l’eau du robinet. On attend maintenant le résultat des prélèvements effectués par la Direction Départementale de Protection des Populations sur les repas servis à la cantinenotamment le mardi 2 février à la veille des premiers cas d’intoxication.

« Le traiteur de Rodez qui livre les repas dans les cantine n’a eu aucun autre cas ailleurs, nous recherchons donc l’origine de ce foyer de contamination . » précise le maire de Gragnague.

Bactérie, toxine ou virus ?

_« On ne connait toujours pas pour l’instant la cause de ce phénomène sanitaire » reconnait Alexandre Pélangeon, le responsable Santé Environnement à l’Agence Régionale de Santé. "C’est pourquoi nous avons décidé de fermer l’école à titre préventif , pour d’une part éloigner les enfants les uns des autres_ pour éviter d’autres contamination, et de désinfecter les lieux »

Pour trouver la source de cette intoxication, l’ARS compte sur une analyse des locaux, et demande aux enfants et aux adultes qui ont été infecté de se rendre chez leur médecin traitant pour des analyses qui permettront peut-être de repérer l’origine bactérienne ou virale de cette mystérieuse épidémie.

« Ces infections peuvent êtres dues à une bactérie, à une toxine ou à un virus qui peuvent provoquer ces gastro-entérites aiguës. »

« La décision de fermer l’école permettra, un peu comme le Covid, d’éloigner les enfants et les parents pour qu’ils ne se contaminent pas entre eux, d’assainir les locaux, et les vacances approchant de poursuivre les analyses et d’avoir les résultats après les vacances scolaires. »