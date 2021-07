Fermeture de l'Ehpad de Juvigné : "ras-le-bol des logiques comptables de l'ARS" enrage Yannick Favennec

En pleine crise sanitaire, et après les élections pendant lesquelles le sujet n'a jamais été évoqué, l'Agence Régionale de Santé a décidé, pour des raisons financières, de fermer l'Ehpad de Juvigné. Un coup de massue pour les résidents et le personnel. Le député UDI Yannick Favennec s'en agace.

«La brutalité et la précipitation de l’annonce de la fermeture de l’EHPAD de Juvigné à la fin de cette année n’est pas admissible» déclare, dans un communiqué, le député UDI du Nord-Mayenne, Yannick Favennec.

En pleine crise sanitaire, et après les élections départementales pendant lesquelles le sujet n'a jamais été évoqué, c'est un coup de massue pour les résidents et leurs familles. La décision était semble-t-il déjà programmée mais elle a été anticipée pour des raisons financières

"Il y en a ras-le-bol de ces logiques technocratiques et comptables" s’insurge le parlementaire, "on ne peut pas dire que les bonnes manières fassent partie des méthodes de fonctionnement de l’ARS des Pays de la Loire ! Et si, pour une fois, l’ARS se mettait à la place des résidents, de leurs familles et du personnel ?".