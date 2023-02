Fermeture de l'USC de l'hôpital du Blanc : "c'était pas inévitable" estime son ancien responsable

Il y a deux jours seulement, la direction de l'hôpital et deux médecins prenaient la parole pour s'expliquer sur la fermeture prochaine de l'unité de soins continus de l'hôpital du Blanc. Ils expliquaient alors les raisons de cette fermeture, liées notamment au manque de spécialistes pour la maintenir, et donc à un manque de sécurité pour les patients. Des difficultés rencontrées notamment depuis le départ de l'ancien dirigeant de cette USC, le cardiologue Gildas Yaouanc. Lui qui a dirigé l'unité pendant une vingtaine d'années réagit et dénonce "une méthode" de la part de la direction, qui vise à faire partir les spécialistes pour ensuite fermer des services, rappelant le précèdent de la maternité du Blanc, qui avait fermé pour les mêmes raisons.

Des conditions pas satisfaisantes pour les praticiens

Précisons que le docteur Gildas Yaouanc est parti suite à un désaccord avec la direction. Agé à l'époque de 80 ans, il avait proposé de poursuivre son activité à 80%, "à répartir entre l'USC et les consultations" précise le cardiologue, en attendant que son successeur soit trouvé. La direction lui avait en réponse proposé de continuer uniquement les consultations, avec une activité à 40%. Des conditions pas satisfaisantes qui ont amené ce professionnel de santé à partir au CHU de Poitiers, sur le site de Montmorillon. À l'époque déjà le départ de ce praticien avait provoqué des inquiétudes.

Deux ans plus tard, faute de professionnels qualifiés suffisants, l'unité de soins continus est menacée. Pour le docteur Gildas Yaouanc, c'est à la direction qu'en incombe la responsabilité : "C'est en fait une méthode de la direction de Châteauroux que l'on voit depuis plusieurs années. Lorsqu'il y avait la fermeture de la maternité en 2018, en fait le fonctionnement pendant l'été aurait été assuré si les remplaçants en gynécologie et en pédiatrie avaient été pourvus, mais en fait on n'a pas renouvelé les contrats de ces remplaçants ce qui fait qu'effectivement ils étaient absents. On a dit 'Ah ils sont absents ! Donc on ferme' (...) on amène les praticiens à partir. Ca a effectivement affaibli le fonctionnement de l'établissement. Ce qui permet à posteriori de dire : il n'y a plus de praticiens, on est obligés de réduire la voilure. Et ça, ça me semble être de la mauvaise foi, pour être gentil". Cette même logique serait à l'œuvre pour l'unité de soins continus, selon l'ancien responsable du service. Il cite également en exemple les départs d'un anesthésiste et d'un chirurgien, pour des raisons liées aux conditions d'exercice.

Ce discours est le même que celui déjà tenu par le Comité de défense des usagers et les élus mobilisés pour l'hôpital du Blanc, mais il émane cette fois d'un praticien bien placé pour connaître le fonctionnement de l'USC, puisqu'il l'a dirigé pendant une vingtaine d'années. Lui appelle la direction à prendre ses responsabilités, et estime que la fermeture de l'unité n'est pas "inévitable". D'ailleurs, celle-ci n'est pas définitivement condamnée. Une rencontre entre des représentants du ministère de la Santé, la sénatrice Frédérique Gerbaud (LR) de l'Indre et l'Agence régionale de santé s'est tenue mardi soir. Elle laisserait espérer un maintien des lits d'USC, tout en transformant éventuellement leur fonction précise.