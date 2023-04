Fermeture de la maternité de Mayenne : "Beaucoup de stress au dernier moment", dénonce une future maman

C'est un coup dur pour les futures mamans du Nord-Mayenne : celles qui ont prévu d'accoucher prochainement à l'hôpital de Mayenne doivent se préparer à trouver un autre centre hospitalier. La maternité du centre hospitalier du Nord-Mayenne (CHNM) ferme ses portes à partir de ce dimanche 16 avril , pour au moins une semaine, à cause du manque de médecins anesthésistes. L'hôpital est régulièrement confronté à des pénuries de personnel, mais l'annonce de la fermeture a surpris de nombreuses femmes enceintes mayennaises. Pour Adeline*, par exemple, qui vit dans un village du Nord-Mayenne, c'est "beaucoup de stress au dernier moment", confie cette femme d'une trentaine d'années qui doit accoucher fin mai. " Je ne me vois pas accoucher ailleurs ", déplore Tiphanie, une habitante de Bais, qui attend son troisième enfant pour le 14 mai.

Faire "45 minutes de route" pour accoucher à Laval ou au Mans

Les sages-femmes ont prévenu leurs patientes dont le terme de la grossesse est proche. Adeline ne s'attendait pas à une telle annonce. Cette future maman du Nord-Mayenne a donc commencé à se préparer à l'idée d'accoucher à l'hôpital de Laval, "le plus proche" : "Ça nous fait quand même 45 kilomètres, 45 minutes de route, on s'adapterait, mais l'idéal, ce n'était pas prévu comme ça", regrette-t-elle.

L'hôpital de Laval est prêt à accueillir les futures mamans qui avaient prévu d'accoucher à la maternité du CHNM : 10 lits supplémentaires sont prévus pour ces nouvelles patientes du Nord-Mayenne, en plus des 17 chambres individuelles déjà mises à la disposition des patientes qui habitent dans le secteur de Laval. Certaines femmes enceintes mayennaises ont choisi de se reporter sur l'hôpital du Mans. Tiphanie par exemple vit à Bais, soit à équidistance entre Laval et Le Mans. Cette mère de famille de 38 ans connaît déjà l'hôpital du Mans et préfère y accoucher plutôt qu'à Laval. Elle a pris cette décision à contrecœur. "Ça m'a beaucoup peinée", affirme cette Mayennaise qui connaît bien la maternité du CHNM car elle y a déjà accouché deux fois.

De nombreuses futures mamans sont donc dans l'incertitude de savoir où elles pourront accoucher le moment venu, en fonction des plannings des médecins anesthésistes. "Je ne perds pas espoir qu'ils trouvent un anesthésiste du jour au lendemain, c'est ce que souhaite de tout cœur", envisage Tiphanie, à Bais.

"C'est un petit peu stressant, sachant que j'ai déjà accouché de mon premier enfant à Mayenne et ça s'est très bien passé. Le personnel était super donc j'étais rassurée d'accoucher pour le deuxième. Laval, je ne connais pas du tout. Donc, on verra, comment ça fonctionne, mais c'est vrai que ça reste un stress", ajoute de son côté Adeline*.

*Le prénom a été modifié pour préserver son anonymat.