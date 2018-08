Le Blanc, France

Fermée pour l'été, la maternité du Blanc ne devrait pas rouvrir avant plusieurs semaines. En effet, malgré la mobilisation, la réouverture au 3 septembre a finalement été repoussée. En attendant une décision, les huit auxiliaires de puériculture et les quatre sages-femmes de l'établissement ont été redispatchées dans différents services, au Blanc ou à Châteauroux. Une situation précaire et difficile à vivre pour ces femmes qui ne savent toujours si elles pourront reprendre leur poste à la maternité.

C'est très pesant pour les auxiliaires de puériculture et les sages-femmes du service." Trinidad Gutierrez-Bonnet, secrétaire du syndicat FO à l'hôpital du Blanc

Cette incertitude, elles la supportent de plus en plus mal. Comme l'explique Trinidad Gutierrez-Bonnet, secrétaire du syndicat FO à l'hôpital du Blanc : "Il y a encore des personnels qui ne savent même pas où et sur quels horaires elles vont être au mois de septembre. La plupart sont mères de famille donc pour elles, c'est très difficile de s'organiser. En plus, elles ont beaucoup été affectées en fonction des congés estivaux des uns et des autres, mais ces contrats là à la rentrée il y en aura beaucoup moins... Donc c'est quand même des conditions qui ne sont pas tranquillisantes."

Une incertitude aussi sur le long terme. Impossible pour les salariées du service de savoir ce qu'il va se passer pour leurs emplois sur le long terme ajoute la représentante du syndicat FO : "Elles sont plusieurs à être stressées, à très mal dormir la nuit. Quand on ne sait pas ce que va devenir son travail automatiquement ça a des répercussions sur la vie privée." Cela complique aussi le suivi des patientes enceintes, qui peuvent toujours venir en consultation au Blanc, mais plus y accoucher : "elles ne savent pas quoi leur dire, tout est incertain. Et puis c'est une frustration terrible de suivre les femmes tout au long de la grossesse et leur dire d'aller ailleurs pour le jour J de la venue du bébé." 16 femmes avaient prévu d'accoucher au Blanc en septembre, 17 en octobre. Elles vont être redirigés vers les hôpitaux de Châteauroux, Chatellerault ou encore Poitiers.