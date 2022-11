Fermeture de la plus grosse maternité ardèchoise : "C'est un énorme gâchis"

Ce n'est guère une surprise, mais c'est enfin officiel. La maternité de la clinique Pasteur de Guilherand-Granges (Ardèche) va fermer définitivement. La seule inconnue désormais c'est la date. Mais c'était à prévoir, car le service manque cruellement de personnel. Il faut au moins 11 sages-femmes pour qu'il tourne, elles ne sont plus que cinq. En début d'année dernière les sages-femmes ont mené une grève dure demandant d'abord des moyens corrects pour travailler mais également une augmentation de salaire. Ayant le sentiment de n'avoir rien obtenu de tout cela, nombreuses sont celles qui ont démissionné. Conséquence directe alors qu'il n'y a plus que très peu de sages-femmes en France, il a été impossible de recruter. La maternité a dû fermer complètement pour tout le mois d'Aout et depuis septembre elle n'était ouverte que trois jours par semaine de 7 h du matin le lundi au jeudi 7 heures du matin.

"On pleure tous, c'est un formidable gâchis"

Elle ne souhaite pas donner son nom mais cette sage-femme ardéchoise l'avoue : "on est tous très tristes de cette fermeture, les sages-femmes et les patientes pleurent toutes". Elle reprend : "c'est un formidable gâchis ! ils -le groupe Ramsay Santé- n'ont jamais voulu nous donner les moyens de pouvoir travailler correctement. Tout le monde du gynéco à l'auxiliaire trouve ça très dommage, il y avait un bel outil mais on n'avait pas les moyens de le faire tourner dans de bonnes conditions". Elle assure : " on a beaucoup dit que la grève des sages-femmes c'était pour des augmentations de salaires, mais surtout ce que l'on voulait c'était des embauches. Il manque des sages-femmes partout en France ils n'ont même pas été capables de garder celles qu'ils avaient." Avec amertume elle s'interroge : "est ce qu'ils n'avaient pas anticipé çà ?"

Manque de Profit .

Karim Chkeri délégué CGT du centre hospitalier va plus loin sur la raison de la fermeture annoncée de cette maternité privée, qui était la plus grosse maternité d'Ardèche avec 825 accouchements en 2020. Pour lui, qui n'a aucun lien de hiérarchie avec le groupe Ramsay et dont la parole est donc plus libre, aucun doute la vraie question dans cette affaire c'est le manque de profit. "Une maternité ce n'est pas quelque chose qui rapporte de l'argent donc c'est ça… Nous on est un service public on n'est pas là pour faire de l'argent, mais une clinique ça reste une clinique !"

Activité déjà reportée vers les hôpitaux

La date officielle de fermeture définitive n'est pas encore connue, mais dans les faits depuis trois mois l'ordre des sages femmes demandait aux futures mamans de choisir une maternité de secours. Et cela s'est avéré bien utile car seuls 4 à 5 accouchements ont eu lieu chaque mois à la clinique Pasteur depuis septembre contre une soixantaine en temps normal. Et c'est majoritairement vers l'hôpital de Valence que les femmes enceintes ont choisi de se retourner assure le délégué CGT "On a déjà une forte augmentation des accouchements c'est très tendu". Il assure aussi que rien n'a été vraiment anticipé pour faire face à ce surcroît de travail "On n'a pas assez de personnel, de moyens et surtout pas les locaux pour ça pour l'instant". L'hôpital a bien un projet d'agrandissement du pôle mère-enfant et un passage au niveau 3 de la maternité, mais selon le syndicaliste :"cela prendra des années avant que ça sorte de terre et en attendant on va tirer sur la corde, presser un peu plus le personnel et le problème c'est qu'à la fin on risque d'avoir de gros soucis de prise en charge."

Bébés ardèchois

Pour les femmes qui ont donné naissance à leurs bébés à la clinique Pasteur, il y a forcément un pincement au cœur en apprenant cette fermeture, pincement au cœur aussi de se dire qu'il va être de plus en plus difficile de donner la vie en Ardèche. Aujourd'hui il ne reste que deux maternités dans le département, celles d'Annonay et d'Aubenas. En 14 ans, la maternité de Guilherand-Granges sera la troisième du département à fermer après celles de Saint-Agrève et de Privas, la cinquième dans la grande région puisque celles de Valréas et de Die ont aussi fermé dans ce laps de temps.