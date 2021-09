Fermeture de maternités : "il y a un vrai danger, il faut se réorganiser dès maintenant"

Une nouvelle maternité va fermer en Occitanie, celle de la clinique de Pont-de-Chaume, à Montauban. Le groupe Elsan a décidé de fermer l'établissement d'ici la fin de l'année 2021. Le nombre de naissances était en baisse. Olivier Thiébaugeorges, Président du Réseau Périnatal d'Occitanie, s'inquiète des nombreuses tensions dans les maternités en général. Il était notre invité ce lundi 13 septembre.

Pourquoi autant de fermeture de maternités ces dernières années ?

Il y a beaucoup de tension dans les maternités, notamment pour trouver du personnel. Pour faire tourner une maternité, il faut disposer 24 heures sur 24 d'un obstétricien, d'un anesthésiste, d'un pédiatre, d'une équipe de sages-femmes, d'auxiliaires de puériculture. Et donc, dans les petites maternités, les forces sont insuffisamment nombreuses.

Est-ce que cette situation vous inquiète ?

Oui. Je crois qu'il y a de nombreuses tensions. Il y a des difficultés à faire tourner toutes les maternités. Les gens sont fatigués dans ces établissements parce qu'ils ont énormément de travail, beaucoup de stress aussi dans nos professions. Donc, je crois qu'il y a un vrai danger. Il faut s'organiser dès maintenant pour réfléchir à la façon dont on va organiser le territoire pour que les femmes puissent accoucher en toute sécurité, avec des enfants qui naissent dans des conditions de sécurité acceptables.

Quelles sont solutions ?

A mon sens, il faut que dans chaque territoire, il y ait une réflexion commune qui soit menée pour savoir quelle est la meilleure organisation. Alors, le dénominateur est plutôt le département, avec souvent une maternité principale. Et il faut s'organiser pour qu'autour de cette maternité, on voit comment on peut avoir une offre de soins satisfaisante pour les femmes. C'est très important d'avoir des services d'urgence formés par exemple pour pouvoir accompagner les femmes vers les maternités quand un accouchement va se précipiter. Elargir le numerus clausus pourrait également être une solution.

Que pensez-vous des hôtels hospitaliers ? La Sécu prendrait en charge quelques nuits d'hôtel pour les patientes qui habitent loin de la maternité, mais qui risquent d'accoucher prochainement.

Ça peut être une solution, pas facile parce qu'il faut en fait loger toute une famille. Mais je crois qu'il faut multiplier les solutions. Il faut pouvoir amener vite une femme à la maternité. Pour certains territoires isolés en hiver, par exemple dans les zones montagneuses, il pourrait être utile d'avoir un hôtel dans lequel la patiente pourrait passer quelques jours, quand elle ne doit pas s'éloigner de la maternité et éventuellement, avec sa famille. Il faut aussi avoir des professionnels de proximité qui seraient capables d'accompagner la femme vers l'établissement.

Donc, vous n'êtes pas fataliste ?

Je crois qu'il y a de grosses difficultés, mais le plus difficile, c'est de réussir à faire passer la logique médicale, pour qu'entre les différents territoires, les différents établissements, on s'entende bien et on fasse un choix qui est vraiment dicté par la raison et pour construire une offre de soins qui soit optimale. Il y a de nombreux freins et ce n'est pas seulement économique. Malheureusement, ça compte aussi. Mais il y a d'autres freins. Une population n'a pas envie de perdre sa maternité généralement, c'est très compréhensible. Mais à la fois, je crois qu'il faut qu'il y ait un gros travail explicatif. Un travail en commun avec les municipalités notamment.