Fermeture définitive pour le centre médical Alliance vision au Mans

Après trois ans et demi au Mans, le centre médical Alliance vision a définitivement fermé ses portes.

ⓘ Publicité

Des ophtalmologues, mais aussi des dentistes et des généralistes y ont exercé. Des services très utiles aux Sarthois en pleine crise d'accès aux soins.

Le centre était déjà une coquille vide depuis la fin août et son déconventionnement par la Sécurité sociale , qui accuse l'ensemble de ce réseau de pratiques frauduleuses. Depuis la baisse du niveau de remboursement n'y avait plus ni patients ni médecins, et les sept secrétaires médicales, désœuvrées, s'interrogeaient sur leur avenir.

Certains des médecins qui exerçaient à Alliance vision, notamment des généralistes, doivent être présents au nouveau centre de soins de la rue des Minimes, dont le responsable annonce l'ouverture imminente.