Fermeture des crèches et écoles annoncées par le président Macron : que va faire la mairie d'Orléans ?

Le maire d'Orléans annonce qu'il réunit ce vendredi matin une cellule de crise, ainsi que la cellule de veille "coronavirus" activée le 2 mars dernier, "pour aider les orléanais à affronter cette crise sans précédent et organiser la mise en oeuvre des mesures annoncées" par le président Macron jeudi soir.

Les français peuvent comprendre"

Sauf que le maire Olivier Carré, interrogé par France Bleu Orléans, fait comprendre qu'il ne pourra pas faire de miracles : "le chef de l'Etat a lancé un appel solennel à la nation, les français peuvent le comprendre dans cette situation exceptionnelle face à l'épidémie de coronavirus, c'est un appel à la solidarité, entre voisins, au sein des familles... pour faire garder les enfants à partir de lundi. "

On a des moyens, on va essayer de trouver des solutions"

Et le maire, candidat (soutenu par LREM) aux municipales dimanche 15 mars, explique que la Ville d'Orléans, "pour ceux qui n'ont vraiment pas de solution de garde et doivent travailler notamment les personnels de sécurité, civile, les personnels de santé, a des moyens, à savoir des locaux et des personnels : les solutions seront examinées au cas par cas".

Et Olivier Carré précise : "l'idée n'est pas de recréer des regroupements d'enfants dans certains locaux, alors même que la consigne sanitaire est plutôt de rester chez soi"

Rien de concret donc ce jeudi soir, Olivier Carré, comme beaucoup, ayant découvert les décisions et annonces du chef de l'état ce jeudi soir en regardant la télévision.