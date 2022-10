Bassin d'Arcachon : après un mois de fermeture, les urgences de la clinique d'Arès rouvrent en journée

Le cri d'alarme du maire d'Arès et des communes alentours a été entendu. Après un mois de fermeture des urgences de la clinique privée d'Arès , l'Agence régionale de santé a annoncé vendredi la réouverture du service de l'hôpital Wallerstein. "Dans un premier temps", l'accueil des patients aux urgences sera limité à la journée entre 9h et 19h. "Pour toute urgence survenant hors ces horaires d'ouverture, il convient d'appeler le centre 15", rappelle l'ARS. La réouverture partielle du service ne rassure qu'à moitié le maire Xavier Daney.

"Moi, je suis choqué, vraiment choqué quand la nuit je reçois des messages du SDIS qui me disent - Monsieur le maire, nous intervenons devant l'hôpital d'Arès pour prendre en charge quelqu'un et l'amener soit à La Teste, soit Lesparre, soit au CHU".

Alors que la date de réouverture n'était toujours pas connu au 27 octobre, le maire d'Arès et ceux des communes voisines avaient saisi l'ARS, estimant que la population était "en danger". "Nous mettons un peu de pression médiatique sur cet état de fait qui est catastrophique pour notre cité."

"Pour nous c'est une catastrophe, vraiment, c'est un malheur", déclare Josette, 81 ans. "Nous n'avons pas beaucoup d'hôpitaux sur le bassin d'Arcachon et cette fermeture pose un problème", ajoute Florence, qui vient de s'installer à Arès pour sa retraite.

Le temps de sortie des ambulances et des sapeurs pompiers a été multiplié par trois

Le 1er octobre, l'ARS et la clinique privée d'Arès avaient conjointement annoncé "la fermeture temporaire" des urgences en raison "de grandes difficultés relatives aux effectifs de médecins urgentistes". Plusieurs praticiens du service ont été licenciés. Le conflit porterait sur un accord de performance collective. "Je ne veux pas m'immiscer dans les affaires d'une entreprises privées", assure Xavier Daney néanmoins inquiet quant aux conséquences de cet état de fait.

"Je parle en tant que maire mais aussi en tant qu'administrateur du SDIS", indique Xavier Daney. La fermeture, même partielle, des urgences d'Arès impacte, selon l'élu, le quotidien des sapeurs-pompiers du bassin d'Arcachon Nord. "Le temps de sortie des ambulances et des sapeurs pompiers a été multiplié par trois, et ce n'est plus tolérable."

L'Agence régionale de santé indique que "l'objectif partagé par tous [est] d'assurer une réouverture H24 dans les meilleurs délais".