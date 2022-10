Fermeture des urgences d'Issoudun : la direction de l'hôpital à la recherche de trois médecins

Dans la commune d'Issoudun, il n'y a plus suffisamment de médecins pour faire tourner les urgences du centre hospitalier. Conséquence : le service sera fermé à partir de ce lundi soir mais très probablement aussi ce mercredi de minuit jusqu'à vendredi 9 heures du matin et la nuit de samedi. Les recherches continuent mais jusqu'ici impossible de trouver des remplaçants selon la direction.

ⓘ Publicité

À lire aussi Les urgences d'Issoudun pourraient fermer plusieurs nuits la semaine prochaine

Trois médecins manquants

D'après le directeur de l'hôpital d'Issoudun, Marc Kugelstatdt, "actuellement il y a quatre médecins permanents aux urgences" et il en faudrait trois de plus pour assurer toutes les gardes. "Nous recherchons constamment des remplaçants et des intérimaires mais malheureusement parfois ça ne suffit pas, la preuve, poursuit-il. Nous avons déjà fermé une nuit en septembre, c'était la première fois depuis la création du service à Issoudun."

Le maire d'Issoudun André Laignel a contacté le directeur de l'Agence régionale de santé pour organiser une réunion de crise dans les jours qui viennent. "Si demain Issoudun n'est plus en capacité d'avoir un service d'urgences, cela veut dire que cela reposerait en partie sur Châteauroux et Châteauroux n'est pas en capacité de couvrir à lui tout seul l'ensemble du département." L'élu espère être fixé sur la date précise de ce rendez-vous ce lundi.