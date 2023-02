Fermeture des urgences de Gentilly : 15 000 passages supplémentaires par an aux urgences du CHRU de Nancy

Une quarantaine de patients supplémentaires au service des urgences du CHRU de Nancy : c'est la conséquence de la fermeture définitive des urgences de l'Hôpital Privé Nancy-Lorraine à compter de ce mardi 28 février, minuit. Fermeture annoncée dans un communiqué et causée selon l'établissement privé - qui résulte de la fusion de la polyclinique de Gentilly et de la clinique Ambroise Paré en octobre 2022 - par le manque récurrent de personnels (surtout infirmières et médecins urgentistes). Il avait déjà conduit à la fermeture du service à plusieurs reprises depuis l'été dernier, notamment trois week-ends en janvier .

"Il était plus prudent et plus responsable de fermer le service pour pouvoir faire en sorte que le CHRU puisse prendre les urgences à notre place. Il n'était pas entendable d'assurer un soin de mauvaise qualité aux patients", explique Olivier Teissèdre, directeur de l'Hôpital Privé Nancy-Lorraine.

La situation a au moins le mérite d'être claire désormais, il n'existe plus qu'un seul lieu d'accueil des urgences pour les adultes à Nancy : l'hôpital Central. Les enfants et jeunes de moins de 18 ans continuent, eux, d'être accueillis aux urgences pédiatriques de l'Hôpital d'Enfants à Brabois.

Campagne de recrutement

Jusqu'à présent, 150 patients en moyenne se présentaient chaque jour aux urgences du CHRU. Il faudra y ajouter la quarantaine de patients accueillie quotidiennement à Gentilly. Pour les prendre en charge, une équipe actuellement composée de 120 médecins, infirmières et aides-soignantes. Le centre hospitalier entend l'étoffer. En attendant, il aura recours aux heures supplémentaires.

Le Pr Tahar Chouihed, du services des urgences du CHRU de Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

"Maintenant que la fermeture est officielle, on va se lancer dans une campagne de recrutement pour pouvoir absorber cette activité", indique Tahar Chouihed, professeur de médecine d'urgence au CHRU. Qui lance au passage un clin d'œil appuyé au personnel des urgences de l'Hôpital Privé Nancy-Lorraine : "On sera très heureux d'accueillir les infirmières de Gentilly dans notre service, il n'y a aucun souci de notre part !" Olivier Teissèdre indique pour sa part que des postes en interne seront proposés aux personnels concernés par la fermeture des urgences de Gentilly "Nous avons malheureusement d'autres postes vacants sur notre site", précise-t-il.

Quant aux délais d'attente aux urgences, ils risquent fort de s'allonger. "C'est un peu ça qui est dramatique dans l'histoire", souligne Ophélie Opfermann, représentante CFDT au CHRU de Nancy. "On espère que non mais si vous ne rajoutez pas de pièce supplémentaire et de médecins et soignants supplémentaires, c'est le patient qui va attendre deux fois plus longtemps !"

"Je ne dis pas que ce ne sera pas difficile", concède le Pr Chouihed, "notre capacitaire étant toujours le même, on peut avoir une période d'engorgement." Le CHRU de Nancy s'attend désormais à 65 000 passages chaque année aux urgences contre 50 000 jusqu'alors.