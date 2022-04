Fermeture des urgences de Laval : des soignants veulent rester optimistes, les usagers dépités

C'est un triste record à l'hôpital de Laval. Les urgences vont encore fermer certaines nuits. Mais cette fois-ci dans des proportions plus importantes. Onze nuits sont concernées en avril, ce qui n'est jamais arrivé depuis novembre 2021 et le début de cette crise. Il manque toujours autant de médecins pour assurer la continuité du service. Ce vendredi après-midi, lors de la traditionnelle minute de silence "pour l'hôpital public" instaurée par des soignants lavallois, l'ambiance était pesante.

En rond devant l'entrée des urgences, une dizaine de citoyens sont présents. Marie-Odile, soignante à la retraite, est très amère sur ce qu'est devenu son hôpital. "C'est révoltant. Et même en maison de retraite, c'est pareil. On manque de personnel. Et les filles ne savent plus ce qu'elles vont faire comme travail". Sylvie, la soixantaine dénonce un effet pervers des fermetures des urgences la nuit. "Du coup les patients ne savent pas s'ils doivent venir ou pas. Ils ont peur de déranger" explique-t-elle.

Des soignants restent positifs

Malgré tout, le docteur Vincent Jonquet se veut optimiste pour l'avenir. De jeunes médecins vont arriver dans les prochains mois. Et malgré ces fermetures, les patients sont bien traités explique le médecin urgentiste. "Je pense qu'il y a pire ailleurs. On arrive quand même à assurer une prise en charge assez bonne. Les gens ne passent pas deux ou trois jours aux urgences, comme ça peut se voir ailleurs" raconte ce professionnel. Des soignants qui restent positifs, mais qui ne veulent pas que l'on s'habitue à la fermeture de leur service.

"Il faut être pragmatique (...) ça va s'améliorer" espère le docteur Jonquet Copier

Inaction politique

Présent à l'avant-dernière minute de silence, des soignants de l'hôpital de Laval, Guillaume Garot député mayennais dénonce l'inaction politique. "Les semaines et les mois passent et les fermetures du service des urgences la nuit s’enchainent sans aucune réaction du gouvernement (...) S’agissant des moyens humains, j’ai alerté à plusieurs reprises le ministre de la Santé. Les réponses du gouvernement, lorsqu’elles arrivent, n’apportent aucun résultat concret pour renforcer l’équipe de médecins et soignants" regrette l'élu.