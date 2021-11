Fermeture des urgences de Laval : "Je ne sais pas si les gens se rendent compte des impacts"

C'est une première dans l'histoire du centre hospitalier de Laval. Cette semaine, les urgences vont fermer quatre nuits. A commencer par celle de lundi à mardi (18h30 - 8h30) puis jeudi, samedi et dimanche.

D'ordinaire la nuit, les deux médecins du SMUR et SAMU sont épaulés par deux autres collègues. Cette semaine les deux professionnels sont seuls. Par conséquent, ils ne prendront qu'en charge ces jours-là les urgences vitales. Le centre hospitalier de Laval répète qu'il est nécessaire de composer le 15. Et le 116 117 pour un tout autre problème de santé.

Où sont les usagers ?

L'annonce de la fermeture des urgences adultes étonne à peine les soignants croisés devant le centre hospitalier. La situation se dégradait de jour en jour, et les membres du service avaient décidé une grève illimitée il y a trois semaines. "Je ne sais pas si les gens se rendent compte, en fait que ça fait des décennies que l'hôpital meurt à petit feu et dans le département c'est quand même une sacrée difficulté. _J'ai l'impression que les gens ne mesurent pas le sens des manifestations pour sauver l'hôpital public_. Ce n'est pas juste pour aller dans la rue et râler que l'on fait ça ! On entend des gens dirent parfois "les soignants ils râlent encore"... Mais c'était à ce moment-là qu'il fallait se battre, car j'ai peur que ce soit déjà un peu trop tard" déclare une soignante devant le centre hospitalier de Laval, juste avant sa prise de service.

Faut-il que les citoyens et les usagers descendent eux aussi dans la rue, en appui des soignants, comme cela avait été le cas le 9 octobre dernier à Mayenne ? "Moi je ne suis pas sûr que les manifestations changent les choses, il y en a déjà eu plein" estime Jason, sur le parking de l'hôpital. "Les premières victimes de ces fermetures c'est nous, les citoyens lambdas" explique au contraire Catherine. "En France on se sent toujours à l'abri des problèmes en pensant qu'il y aura toujours une solution. Mais la preuve que non" poursuit cette Lavalloise.

La réserve sanitaire ne fonctionne pas vraiment

La semaine dernière, sur demande officielle du maire de Laval Florian Bercault, la réserve sanitaire a été mobilisée pour éviter une fermeture des urgences. Deux personnels sont arrivés à l'hôpital de Laval, mais d'après nos informations il ne resterait qu'un soignant de la réserve cette semaine. "On essaie de bâtir au jour le jour des solutions pour éviter au maximum des fermetures. D'où la coopération avec les hôpitaux d'Angers et Rennes aussi par exemple. Mais _force est de constater qu'il n'y a pas eu foule avec la réserve sanitaire_. Et cela est dû sans doute à la période de congés actuelle" explique l'élu qui est aussi membre du conseil de surveillance de l'hôpital de Laval.

De son côté la CGT réfléchit à une action de protestation au retour des vacances la semaine prochaine, en espérant donc que les usagers garnissent les rangs de la contestation.