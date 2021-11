Fermeture des urgences de Laval : "On prend notre téléphone et on appelle tous les copains médecins"

Les urgences de l'hôpital de Laval restent toujours sans solution pérenne pour fonctionner normalement. Le service doit à nouveau fermer dans la nuit du jeudi 4 novembre au vendredi 5 novembre, puis les nuits des 6 et 7 novembre. L'hôpital ne parvient pas à recruter suffisamment de médecins pour remplir le planning du service. Certains membres du personnel sont donc amenés à trouver des solutions en appelant des médecins de leur entourage. "On continue de chercher des médecins : on sait bien qu'on ne va pas nous fabriquer les médecins, donc il faut qu'on les trouve par nous-mêmes", affirme le docteur Anthony Millet, le responsable du département de médecine d'urgence du centre hospitalier de Laval.

Les urgences de l'hôpital de Laval sont confrontées à une pénurie de médecins. © Radio France - Maïwenn Bordron

"Tout se fait vraiment la veille pour le lendemain"

Les urgences de l'hôpital de Laval ont fermé plusieurs nuits cette semaine et la situation pourrait se reproduire dans les semaines et mois qui viennent. Le planning du service sont réalisés au fur et à mesure : "tout se fait vraiment la veille pour le lendemain", affirme le docteur Anthony Millet, le responsable du département de médecine d'urgence du centre hospitalier de Laval. "Dès fois la veille pour le lendemain, on trouve un médecin via les agences d'intérim ou alors si c'est pas compliqué, on prend notre téléphone et on essaye d'appeler tous les copains qu'on connaît. Des fois, ça permet d'en avoir un qui vient faire une nuit. Parfois, c'est la réserve sanitaire qui vient vraiment au dernier moment", décrit-il.

C'est difficile de se projeter sur les semaines à venir parce que parfois, on trouve des solutions, vraiment au dernier moment.

Docteur Anthony Millet

Pour pallier la pénurie de médecins aux urgences, des recrutements hors de l'Union européenne sont réalisés : une médecin algérienne doit normalement arriver aux urgences de Laval courant décembre, selon le docteur Anthony Millet. Le service peut également compter sur un médecin tunisien et un médecin burundais, qui est en train de se former. "Ça fait un an qu'il est chez nous et c'est un très bon élément : c'est pour ça qu'il faut qu'on l'aide au maximum pour qu'il puisse valider ses examens", souligne le docteur Anthony Millet.